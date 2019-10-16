مصطفى خاطر: انتظروني مع تامر مرسي رمضان 2020

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة له عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام عن عمله المنتظر لـ رمضان ٢٠٢٠



وكان مصطفى بالصورة بصحبة المنتج تامر مرسى والممثل على ربيع معلقا عليها انتظرونا برمضان ٢٠٢٠ .



الجدير بالذكر أنه كان قد أعلن المنتج تامر مرسي عن عمل جديد يجمع الفنان مصطفى خاطر والفنان علي ربيع في دراما رمضان 2020، ومن المقرر الكشف عن التفاصيل قريبًا.