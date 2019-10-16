اخبار الفن .. حقيقة انفصال ياسمين رئيس .. وتطورات خناقة محمد الشرنوبى وخطيبته .. وشيرى عادل ترد على عودتها لـ معز مسعود

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:كشف المحامى حسام لطفى وكيل الفنان محمد الشرنوبى عن اخر تطورات الخلاف الحاد بين وكيله والمنتجة سارة الطباخ والتى تسببت فى أزمة له.اصيبت الفنانة شيرى عادل بحالة من الارتباك والخجل عند سؤالها عن طليقها الداعية الاسلامى معز مسعود وحالة الجدل التى تسببا فى اثارتهما بعد ظهورهما فى الفترة الاخيرة بمهرجان الجونة السينمائى بعد اعلان الانفصال.صدمت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، بالفيديو الذي نشرته مؤخرًا وهي تقوم بـ قص شعرها، لعمل لوك جديد، غير من شكها لحد كبير.نشرت ابنة الفنانة اصالة "شام" مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فى خاصية الاستورى زاد من الشكوك حول انفصال والدتها عن المخرج طارق العريان.شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام يظهر فيه خلال زيارته الحالية للمملكة المغربية.نشرت الفنانة ياسمين رئيس تعليقا غامضا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن قرار الانفصال والطلاق وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا بين متابعيها.