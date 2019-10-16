تعليقات صادمة.. رد فعل متابعي رانيا يوسف بعد قص شعرها

صدمت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، بالفيديو الذي نشرته مؤخرًا وهي تقوم بـ قص شعرها، لعمل لوك جديد، غير من شكها لحد كبير.



وحرصت رانيا يوسف، على متابعة ردود فعل جمهورها ومتابعيها على أحدث "نيو لوك" لها، بعدما سألتهم، قائلة: "ايه رأيكم في اللوك الجديد؟"، لتتفاجأ ببعض من الجمهور يرفضون قص شعرها، فجاءت بعض التعليقات: "وحش" و"وحش أووووي"، بينما تقبل البعض الآخر قصة الشعر، فكتب متابع: "قمر" وكتب آخر: "جميله في كل ستايل".



وتستعد رانيا يوسف لعرض مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.



ويشارك فى بطولته غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.



