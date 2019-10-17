استديو مشرف.. خالد الغندور يكشف عن شكل قناة الزمالك وموعد البث

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن شكل استديو الزمالك الجديد، وعن موعد بث القناة الذي تم تحديده في شهر توفمبر القادم.



وقال خالد الغندور، إن قناة نادي الزمالك الجديدة سوف تملك أكبر وأفضل استديو في البرامج الرياضية التي يشاهدها الجمهور.



وأضاف الغندور خلال تصريحاته على فضائية الحدث في برنامج الزمالك اليوم، أن الأجهزة المستخدمة في قناة الزمالك هي الأولى في مصر ويعتبر الاستديو شيئا مشرفا للغاية لجماهير الزمالك.



واشار الغندور الى أن، لوجو قناة الزمالك سوف يتم تثبيته على احدى قنوات DMC، وسوف تقام حملة إعلانية قوية خلال فترة ما قبل البث، وسوف يوجد عد تنازلي للقناة.



وتابع:" سوف يتم بث القناة خلال الاسبوع الثاني من الشهر القادم وهذا الموعد مقرر بشكل نهائي.