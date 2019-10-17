مرتضى منصور: الزمالك يرفض مواجهة المقاولون العرب السبت المقبل

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفض إدارة ناديه خوض مباراة المقاولون العرب والمقررة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تم تقديمها عقب تأجيل مباراة القمة المقررة في الأسبوع الرابع.





وقال مرتضى منصور، أثناء استضافته ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إنه تحدث تليفونيًا إلى المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، وأكد التزامه بقرار الناديين الرافض لإقامة المباراة في الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة.





وأوضح مرتضى منصور، في مكالمة أخرى مع محمد عادل، المشرف العام على فريق ذئاب الجبل، الذي أكد تمسك الناديين بموقفهما الرافض لإقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب.



