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رياضة

مباراة ودية وموانا.. 4 مشاهد من علاقة محمد صلاح بـ نجلته مكة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:24 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول دائما ما يخطف الأنظار سواء كان داخل الملعب أو خارجه أو حتى بصفحات السوشيال ميديا ولكن نجلته مكة يخطف جمالها القلوب والعقول معا.

وتتميز علاقة محمد صلاح بابنته بحميمة شديدة لذلك فهي دائما محط أنظار العالم كله ويرصد موقع "صدى البلد" أبرز مشاهد لـ مكة مع والدها 

1- مباراة ودية بين مكة و والدها

خاضت مكة مباراة كرة قدم مع والدها على ملعب "آنفيلد" أثناء تتويجه الموسم الماضي بـ الحذاء الذهبي عقب حصده لقب هداف الدوري الانجليزي.

وتداول عشاق و محبي محمد صلاح نقطع الفيديو حيث لقي صدى واسعا وأشاد الكثير منهم بمهارات وإمكانيات مكة العالية.

2- رسالة محمد صلاح لـ مكة

وجه محمد صلاح رسالة ضاحكة لـ نجلته عقب تتويجه بـ الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي حيث نشر صورة له حاملا الحذاء و تنظر له مكة في دهشة ليعلق مداعبا ابنته : "نعم، أنا أعلم أن لدينا واحد منه في المنزل، ولكن هذه واحدة أخرى".

3- مكة نشارك والدها في إعلان تلفزيوني

ظهرت مكة في إعلان محمد صلاح لإحدى شركات الاتصالات الكبرى في مارس 2018.

وقام محمد صلاح بنشر عدد من الصور، التي تظهر فيها نجلته معه بالإعلان، عبر حسابه بموقع " إنستجرام " وظهر النجم العالمي وهو يلعب مع طفلته في الإعلان ثلاث مرات.

4- موانا

نشر نجم كرة القدم اللاعب محمد صلاح صورا جديدة على حسابه الخاص على موقع انستجرام، مع ابنته مكة احتفالًا بعيد ميلادها اليوم.

ظهر محمد صلاح بملابس غريبة وهو يرتدي ملابس تشبه زي الهنود الحمر كما ارتدت ابنته مكة فستانا ملونا مبهجا، لكن هناك سرا وراء ظهور النجم محمد صلاح بهذه الإطلالة في عيد ميلاد ابنته.

يبدو أن الطفلة مكة محمد صلاح مغرمة بالفيلم الكارتوني موانا، وشخصياته وملابسهم، ومن هنا قرر محمد صلاح أن يحول لها فيلم الكارتون الشهير إلى واقع في عيد ميلادها، فارتدى زيا مثل الذي يظهر في الفيلم، وارتدت الطفلة فستانا يشبه تمامًا فستان موانا في الفيلم الشهير.

وتجاهل محمد صلاح أي انتقادات قد يتعرض لها بعد ظهوره بهذه الملابس، لكن قرر فقط أن يسعد طفلته ويجسد لها شخصيات فيلمها الكارتوني المفضل.
مباراة ودية وموانا.. 4 مشاهد من علاقة محمد صلاح بـ نجلته مكة
مباراة ودية وموانا.. 4 مشاهد من علاقة محمد صلاح بـ نجلته مكة
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