1350 إسرائيليا يقتحمون قبر يوسف وإصابة 51 فلسطينيا بنيران الاحتلال

ذكر موقع "والاه" العبري، أن حوالى 1350 مستوطنا إسرائيليا، اقتحموا قبر يوسف، قرب مدينة نابلس، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.





وأشار الموقع، الى أن مواجهات عنيفة اندلعت عند قبر يوسف، وادت لإصابة عشرات الشبان الفلسطينيين، بينهم 3 بالرصاص الحي.





وأصيب 51 فلسطينيا بنيران الاحتلال في منطقة الضاحية وشارع عمان بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس لأداء الصلوات والطقوس الدينية.





وافادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان 51 فلسطينيا اصيبوا بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي نقلت إلى مستشفى رفيديا، وإصابة واحدة بالرصاص المطاطي نقلت إلى مستشفى رفيديا، و13 إصابة بالرصاص المطاطي جرى إسعافها ميدانيًا، و34 إصابة إختناق بالغاز بينهم ٤ أطفال رضع جرى إسعافهم ميدانيًا.



