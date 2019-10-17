Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

1350 إسرائيليا يقتحمون قبر يوسف وإصابة 51 فلسطينيا بنيران الاحتلال

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:38 ص
1350 إسرائيلي يقتحموا
1350 إسرائيلي يقتحموا قبر يوسف
Advertisements
سمر صالح
ذكر موقع "والاه" العبري، أن حوالى 1350 مستوطنا إسرائيليا، اقتحموا قبر يوسف، قرب مدينة نابلس، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.

وأشار الموقع، الى أن مواجهات عنيفة اندلعت عند قبر يوسف، وادت لإصابة عشرات الشبان الفلسطينيين، بينهم 3 بالرصاص الحي.

وأصيب 51 فلسطينيا بنيران الاحتلال في منطقة الضاحية وشارع عمان بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس لأداء الصلوات والطقوس الدينية.

وافادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان 51 فلسطينيا اصيبوا بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي نقلت إلى مستشفى رفيديا، وإصابة واحدة بالرصاص المطاطي نقلت إلى مستشفى رفيديا، و13 إصابة بالرصاص المطاطي جرى إسعافها ميدانيًا، و34 إصابة إختناق بالغاز بينهم ٤ أطفال رضع جرى إسعافهم ميدانيًا. 

وجاء ذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي قامت بحراسة مئات المستوطنين الذين وصلوا بحافلات خاصة إلى قبر يوسف قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى فى عيد العرش

بسبب خطبة الجمعة.. اعتقال خطيب المسجد الأقصى

ترشيحاتنا

نسرين طافش تتألق بـ سويتشرت طفولي.. والجمهور: دخيل جمالك

التحديات تنتظرك.. إعلامي تونسي ينتقد خطاب قيس سعيد بسبب حديثه عن فلسطين

كسر خرسانة.. شاب يبني منزله من المخلفات.. شاهد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس في مصر 17-10-2019.. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 17 - 10 - 2019.. فيديو

شاهد.. لحظة طعن مواطن ألماني.. والسبب تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان

بعد إثارتها الجدل.. ابنة رانيا فريد شوقى تشارك متابعيها بصورة جديدة

شعلة نشاط.. بيلا حديد تمارس الفروسية