وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات لـ27 قيادة بعدد من المحافظات

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، حركة تنقلات بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات شملت 27 قيادة بينهم عدد من سكرتيري العموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن فى بعض المحافظات من بينها الغربية والبحيرة والمنوفية والشرقية والإسكندرية والأقصر .



وقال اللواء محمود شعراوى إن تلك القرارات تهدف إلى ضبط الأداء فى المحافظات ودفع منظومة العمل المحلى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



وطالب وزير التنمية المحلية من السادة المحافظين بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور اليومى على جميع المرافق والخدمات والاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات والحفاظ على موارد الدولة ومنع مخالفات البناء ، بالإضافة إلى ضرورة عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وحل مشكلاتهم وحسن معاملتهم واعتبار هذه المحاور أساس تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء .



وفى السياق ذاته أصدر اللواء محمود شعراوى قرارًا بنقل أحد القيادات بالادارة المحلية إلى وظيفة غير قيادية لسوء تعامله مع المواطنين فى دائرة عمله وتلقى الوزارة لعدد من الشكاوي بتدنى مستوى بعض الخدمات وعلى رأسها ملف النظافة والإشغالات.



كما وجه وزير التنمية المحلية اللوم والإنذار لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات عبر التواصل معهم ولقاء بعضهم بمقر وزارة التنمية المحلية نظرًا لتلقى الوزارة وقطاع الأمانة العامة للمحليات لبعض الشكاوى من المواطنين فى دوائر عملهم ، بالإضافة إلى رصد قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بعض المخالفات والملاحظات خلال عبر جولاته التى يقوم بها فى بعض المحافظاتً بناءً على تكليفات السيد الوزير .



وشدد اللواء محمود شعراوى على أن الوزارة لا تتهاون مع أى مخالفات بالمحليات وتواجه أى تقصير فى أداء العمل بالصورة المطلوبة بالمحافظات بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية .



وأكد وزير التنمية المحلية على أنه يتم بصورة مستمرة تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء لرصد أى مخالفات والتعامل معها بصورة سريعة ، لافتًا إلى أنه من يثبت تقصيره فى أداء عمله يتم استبعاده فورًا بالتنسيق مع السادة المحافظين وتلافى أى ملاحظات يتم رصدها.



وأوضح شعراوى أن الوزارة تبحث دائمًا عن العناصر المتميزة فى الإدارة المحلية لدفعها إلى مواقع المسئولية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى كافة مواطني المحافظات والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس فى المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة .