تحذير شديد اللهجة من ميركل لـ أردوغان

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا أن ألمانيا لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا.



وحذرت ميركل تركيا من الاستمرار في عملياتها العسكرية ضد الأكراد في الشمال السوري، وطالبتها بسرعة التوقف عنها، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.



وقالت ميركل، الثلاثاء الماضي، عقب لقائها رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، في برلين إن هذه العملية العسكرية التي تشنها تركيا في سوريا تجلب معها "على نحو واضح الكثير من المعاناة الإنسانية".



وفي وقت سابق، قررت ألمانيا حظر تصدير الأسلحة لتركيا بسبب عدوانها العسكرى على شمال سوريا، وسارت على خطاها فرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والعديد من الدول الأوروبية.