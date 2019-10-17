Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من ميركل لـ أردوغان

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:44 ص
تحذير شديد اللهجة
تحذير شديد اللهجة من ميركل لـ أردوغان
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا أن ألمانيا لن تسلم أي أسلحة إلى تركيا.

وحذرت ميركل تركيا من الاستمرار في عملياتها العسكرية ضد الأكراد في الشمال السوري، وطالبتها بسرعة التوقف عنها، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

وقالت ميركل، الثلاثاء الماضي، عقب لقائها رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، في برلين إن هذه العملية العسكرية التي تشنها تركيا في سوريا تجلب معها "على نحو واضح الكثير من المعاناة الإنسانية".

وفي وقت سابق، قررت ألمانيا حظر تصدير الأسلحة لتركيا بسبب عدوانها العسكرى على شمال سوريا، وسارت على خطاها فرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والعديد من الدول الأوروبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور

مظاهرات غاضبة أمام البيت الأبيض ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. فيديو وصور

مظاهرات غاضبة بدول العالم ضد الغزو التركي لسوريا.. الآلاف في باريس يطالبون بمحاسبة الدكتاتور أردوغان.. احتجاجات أمام البيت الأبيض.. والأكراد ينتفضون في ألمانيا

ألمانيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ تركيا

ميركل تطالب أردوغان بوضع حد فوري للعمليات العسكرية بشمال سوريا

بعد عدوانها على سوريا.. شركة عالمية توجه ضربة لـ تركيا

ترشيحاتنا

عقب إهانة فريق الزمالك.. خالد الغندور يدافع عن مجلة النادي الأهلي

مصطفى الفقي: سد النهضة قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مصر ..فيديو

بسبب سقوط رافعة ونش.. توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.. صور

ببدلة ذهبي شيفون.. ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام

شطة: تغييرات كبرى داخل الكاف بسبب فاطمة سامورا

بعد إثارتها الجدل.. ابنة رانيا فريد شوقى تشارك متابعيها بصورة جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان

بعد إثارتها الجدل.. ابنة رانيا فريد شوقى تشارك متابعيها بصورة جديدة

شعلة نشاط.. بيلا حديد تمارس الفروسية