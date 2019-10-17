بعد حلقة صاحبة السعادة.. إسعاد يونس تداعب محمد فراج





حرصت الإعلامية إسعاد يونس على مداعبة الفنان محمد فراج عقب حلقتها معه فى برنامج "صاحبة السعادة ، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" .ونشرت صاحبة السعادة صورة له معلقًة عليه :" لما حد يصورك على غفلة".وانهالت تعليقات متابعي إسعاد يونس ما بين :" الحلقة تجنن وحضرتك مافيش كلمة تقدرك " و" احلى حلقة تجنن " و" حلو وتمثيله حلو".🌷وكان قد حل الفنان محمد فراج ضيفًا فى برنامج صاحبة السعادة تقديم الإعلامية إسعاد يونس أمس على قناة "دى إم سي" ..