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رياضة

فرج عامر: مباراة سموحة وبيراميدز مصلحة قومية.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
فرج عامر
فرج عامر
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عبدالله هشام
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، خوض الفريق الأول مباراة الجولة الرابعة أمام بيراميدز التى تقام اليوم، الخميس، على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفي تصريحات فضائية، قال فرج عامر: "طالبت اتحاد الكرة بتأجيل مباراة سموحة أمام بيراميدز أسوة بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك بسبب انضمام لاعبي الفريق للمنتخب ولم يحصلوا على راحة بشكل كافٍ".

وأضاف: "سنلعب مباراة بيراميدز لأننا لن نقوى على العقوبات ويهمنا نجاح الدوري واعتراضي على التأجيل فقط وعدم المساواة ولكن مصلحتي أن ينجح الدوري".

واختتم رئيس نادي سموحة حديثه قائلا: "أتمنى من الاتحاد المصري لكرة القدم أن يعطي لجميع الأندية حقها ويحقق العدالة حتى ينجح الدوري، سألعب مباراة بيراميدز بشكل طبيعي لأنها مصلحة قومية".
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