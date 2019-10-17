Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الليلة الكبيرة.. التهامي والقصبي ومليونا زائر في ختام مولد السيد البدوي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد فتحي
مدد يا سيد يا بدوي مدد، جملة يرددها 2 مليون زائر لمدينة طنطا اليوم، الخميس، لإحياء الليلة الختامية من مولد السيد البدوي، والتي يحييها محمود التهامي، نقيب المنشدين.

ويترأس الاحتفال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وبحضور اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية.

كما يشارك عدد من المسئولين التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء نحو 76 طريقة صوفية على مستوى الجمهورية.

كان اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، أجرى جولة تفقدية ميدانية لمتابعة والوقوف على جميع مراحل إنهاء الاستعدادات الخاصة بالمولد الأحمدي بطنطا، وكذا قيام جميع القطاعات التنفيذية برفع حالة الطوارئ وتحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته التى واصلها طوال أسبوع الاحتفالات بالمولد منطقة الساري بسيجر والذى يضم 23 مخيمًا خاصًا بقطاعات المحافظة من "صحة – إسعاف – شباب ورياضة – حماية مدنية – كهرباء – طب بيطري – تموين – وحدات تأمين – شركة مياه الشرب والصرف الصحي"، بالإضافة إلى "30 منفذًا للدخول والخروج من المنطقة – غرف تحكم ومراقبة تغطى أرض الساري بالكامل بـ 16 كاميرا – 13 مولدا كهربائيا"، بالإضافة إلى مخيمات الموردين من جميع المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد السيد البدوي

الآلاف في السيد البدوي.. زواره من المتصوفين والمريدين الأفارقة والصعايدة والقاهرة الكبرى يتوافدون إلى مسجده بكرمات مدد مدد في مولد شيخ العرب.. ورفع الاستنفار والتأهب لتحسين الخدمات.. صور

مدد يا شيخ العرب.. استعدادات متواصلة للمولد الأحمدي في طنطا.. صور

مولد شيخ العرب.. توافد الزوار لشراء الحلوى والحمصية.. والمحافظ يرحب بالمريدين.. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الأولية للمواطنين.. صور

حلاوة وحمص وحنة.. ساحة المسجد الأحمدي تتزين لاستقبال أكثر من 3 ملايين متصوف

توافد المريدين للمشاركة في احتفالات مشايخ الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي في طنطا

ترشيحاتنا

بملابس جلد.. زوجة ماجد المصرى تتألق بإطلالة جذابة

الأهلي يناور بعد تأجيل القمة.. يرفض منح لاعبيه راحة ويبحث عن مباراة ودية

طريقة عمل لانشون لحمة في المنزل بمذاق لا يقاوم

بسام راضي: الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى طب بالقوات المسلحة اليوم

الزمالك مكنش خايف.. خالد الغندور يهاجم رمضان صبحي ويشكك في قدرات الأهلي

خالد مرتجي كلمة السر.. تفاصيل عرض إنتر ميلان لمواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور