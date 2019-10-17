الليلة الكبيرة.. التهامي والقصبي ومليونا زائر في ختام مولد السيد البدوي

مدد يا سيد يا بدوي مدد، جملة يرددها 2 مليون زائر لمدينة طنطا اليوم، الخميس، لإحياء الليلة الختامية من مولد السيد البدوي، والتي يحييها محمود التهامي، نقيب المنشدين.





ويترأس الاحتفال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وبحضور اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية.كما يشارك عدد من المسئولين التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء نحو 76 طريقة صوفية على مستوى الجمهورية.كان اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، أجرى جولة تفقدية ميدانية لمتابعة والوقوف على جميع مراحل إنهاء الاستعدادات الخاصة بالمولد الأحمدي بطنطا، وكذا قيام جميع القطاعات التنفيذية برفع حالة الطوارئ وتحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.وتفقد محافظ الغربية خلال جولته التى واصلها طوال أسبوع الاحتفالات بالمولد منطقة الساري بسيجر والذى يضم 23 مخيمًا خاصًا بقطاعات المحافظة من "صحة – إسعاف – شباب ورياضة – حماية مدنية – كهرباء – طب بيطري – تموين – وحدات تأمين – شركة مياه الشرب والصرف الصحي"، بالإضافة إلى "30 منفذًا للدخول والخروج من المنطقة – غرف تحكم ومراقبة تغطى أرض الساري بالكامل بـ 16 كاميرا – 13 مولدا كهربائيا"، بالإضافة إلى مخيمات الموردين من جميع المحافظات.