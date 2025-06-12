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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى التحالف العالمى للعدالة الإجتماعية

وفد مصر الثلاثي المشارك يمؤتمر العمل الدولي
وفد مصر الثلاثي المشارك يمؤتمر العمل الدولي

شارك وفد عمل مصر الثلاثي، اليوم الخميس، فى أعمال منتدى التحالف العالمى للعدالة الإجتماعية ، المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف ، وبحضور ممثلي الوفود الثلاثية للدول الاعضاء بمنظمة العمل الدولية ،من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ،وذلك تزامنًا مع فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام.

وكانت مصر قد انضمت رسميًا، في ديسمبر 2024 مُمثلة في وزارة العمل إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وهي مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية،ووقتها أكد وزير العمل السيد محمد جبران على أن الانضمام إلى هذا "التحالف" يعكس رؤية مصر لبرامج الحماية الاجتماعية، التي أصبحت ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتماشى مع معايير العمل الدولية والمبادئ الدستورية..جدير مصر أن وزير العمل محمد جبران قد ترأس وفد عمل مصر الثلاثي المُكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف ،حيث ألقى كلمة مصر في الجلسة العامة ،وكلمة المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة ،كما التقى مع عددِ من قيادات "المنظمة" ، ونظرائه من المسؤولين الدوليين والعرب للتعاون والتنسيق في كافة الملفات المشُتركة..

مؤتمر العمل الدولي وزارة العمل العدالة الاجتماعية

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