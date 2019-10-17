تصوير القصص الدينية في المخطوطات القبطية بمحاضرة بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "تصوير القصص الدينية في المخطوطات القبطية: من القرن الخامس إلى العاشر الميلادي"، يلقيها الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والحاصل على الدكتوراه في الفن القبطي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر.



وكان القرن الخامس الميلادي هو بداية مرحلة الواقعية في الفن القبطي بعد عبور مرحلة الرمزية، فبدأت التصاوير لبعض أحداث العهد القديم والجديد تظهر في مستهل القرن الخامس.



وتلقي المحاضرة الضوء على الأسباب التي حجبت الفن الواقعي قبل القرن الخامس، ومسيرة الفن الكتابي برسومات المخطوطات من حيث السمات والأساليب والتأثر بالفنون الأخرى، ومدى ارتباطها بالفكر اللاهوتي والعقيدي في تلك الفترة، كما تركز على رسامي المخطوطات في تلك الفترة.



وتأتي المحاضرة في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية التي ينظمها برنامج الدراسات القبطية في القاهرة والإسكندرية ويحاضر فيها المتخصصون في كافة فروع الدراسات القبطية داخل مصر وخارجها.