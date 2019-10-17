الرقابة الإدارية تتفاعل مع مشاكل المواطنين في بعض الخدمات بالمحافظات

تتابع هيئة الرقابة الإدارية ما يُنشر بوسائل الإعلام المختلفة، ومنها عبر بعض الصحف المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، متضمنة مشاكل تمس المواطنين بالمحافظات المختلفة، وبفحصها تبين صحتها والتصدي لحلها ومنها ما يلي:



- نشرت جريدة الجمهورية بتاريخ 4/2/2019 خبرا بعنوان "التعديات على نيل الأقصر عيني عينك"، وتبين وجود تعديات على حرم نهر النيل بالمدينة وصدور قرارات إزالة لها ولم يتم تنفيذها، وبالتنسيق مع وزيري الري، والتنمية المحلية، ومحافظ الأقصر لتنفيذ هذه القرارات، وتم تنفيذ 1518 قرارا بنسبة 97.12% من إجمالي قرارات الإزالة الصادرة، وجار استكمال المتبقي.



- نشرت ذات الجريدة بتاريخ 8/4/2019 خبرا آخر بعنوان "البكاتوشى بالإسكندرية نقطة سوداء في ثوب عروس المتوسط.. القمامة تحتل الشوارع.. والطرق برك ومستنقعات.. والغاز يسير بسرعة السلحفاة"، وتبين احتياج العزبة وبعض القرى المحيطة بها لرفع كفاءة، وبالتنسيق والمتابعة مع مسئولي حي المنتزه اتُخذت عدة إجراءات تنفيذية منها؛ توصيل الغاز الطبيعي لكامل العزبة، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ 11 شارعا بمنطقة الفدان الأبيض بالعزبة، وجار الاستكمال لمناطق أخرى، ورصف جزء من شارع البكاتوشى العمومي وتركيب 35 عامود إنارة به، وجار تركيب 35 عامود إنارة آخر، بالإضافة إلى رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية بالقرية يوميًا ومتابعة ذلك من وحدة الرصد البيئي لحى المنتزه، فضلا عن تحديد عزب "حماس، وجمال، ونوبار" واعتبارها من القرى الأكثر احتياجا وإدراجها ضمن خمس قرى ببرنامج المشروعات.



- أما جريدة "الوفد"، فقد نشرت بتاريخ 3/8/2019 خبرا بعنوان "تصاعد أزمة العطش في قرى الإسماعيلية بسبب نقص الإمكانيات الفنية والمادية"، حيث تبين أن انقطاع المياه وضعفها ببعض قرى المحافظة يرجع لأسباب منها؛ اختلاف قوة ضغوط المياه على مدار اليوم نتيجة تركيب وصلات مخالفة بالتعدي على خطوط المياة الرئيسية، وارتفاع منسوب أماكن بعض القرى والنجوع والعزب عن مستوى خطوط المياه، ووجود امتدادات عمرانية غير مخططة تقع خارج الحيز العمراني، وبالتنسيق مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحية، وجار طرح عمليات إحلال وتجديد لقرى مركز القصاصين، وإصلاح خط مياه شرب قرية الاتحاد بالقنطرة غرب، وعمل إحلال وتجديد للشبكات ورفع كفاءة خط محطة المنايف، وبالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء تم تركيب محول كهرباء على نفقة الشركة لخدمة محطة رفع أبو سالم لتشغيل 3 مواتير رفع مياه، إضافة إلى قيام الشركة بتخفيض قيمة المقايسة الكابلات المطلوب تركيبها للمساهمة في حل المشكلة.



- ونُشر بتاريخ 27/8/2019 بذات الجريدة خبر بعنوان "تهالك أعمدة الإنارة يثير الذعر بين أهالي قرية الدومة بنجع حمادي بمحافظة قنا"، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء قنا للمرور على شبكة الإنارة بالقرية، والتنسيق مع محافظ قنا والجهات المعنية لإصلاح الأعطال التي تكشفت أثناء مرور اللجنة بتركيب محولان إنارة قدرتي (200/100 ك ف أ)، واستبدال 2 عامود محول تالف وتركيب 22 عامود إنارة جديد بدلًا من بعض الأعمدة المتهالكة.



- كما نشرت "الوفد" أيضا خبر بتاريخ 7/9/2019 تحت عنوان "إهمال شركة المياة يتسبب في غرق 20 منزلًا بالمنوفية"، وتبين أن قرية مشيرف، إحدى قرى الباجور بمحافظة المنوفية، بها انخفاض في أماكن كثيرة تتجمع فيها المياه وتتراكم أسفل المنازل، نتيجة لكسر بجزء من خط الصرف بأحد الشوارع الرئيسية، وكسر بخط طرد ببيارة التشريب المسئولة عن سحب المياه الجوفية وصرفها على المجاري المائية، وهو ما تسبب في امتلاء الخزانات وتعطل البيارة، وبالتنسيق مع كل من رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تم التكليف بإصلاح خط طرد بيارة التشريب وتركيب محبس لضمان عدم الارتداد على الخط، وقيام الشركة المنفذة بكسح المياه حتى نهو مشروع شبكة الصرف الصحي المقرر له تاريخ 17/1/2020، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحديد المتسبب لمحاسبته.



- كما تبين صحة ما نُشر وتداوله المدونون على شبكات التوصل الاجتماعي باستغاثة بعض المواطنين بالرقابة الإدارية لقيام مقاول تركيب التليفونات بمنطقة ميامي بالإسكندرية بترك الشوارع دون رصف بعد نهو أعمال تركيب الكابلات، وبالتنسيق مع المسئولين بمديرية الطرق بالإسكندرية، تم تكليف المقاول باستكمال إعادة الشيء لأصله وبالمتابعة تبين رصف وتركيب بلاط الأرصفة بنسبة 100%.



وعلى الصعيد الآخر، تبين من فحص عدد من الأخبار الأخرى عدم الصحة، ومنها ما يلى:



- ما نشر بتاريخ 9/9/2019 تحت عنوان "تجريف المساحات الخضراء بدمياط الجديدة يشعل غضب الأهالي"، وتبين أن الإجراءات التي تمت مطابقة للمخطط الاستراتيجي للمدينة، وكان الهدف من التخطيط استغلال جزء من تلك المساحة لزيادة إيرادات الدولة دون مخالفة ما ورد بالمخطط أو بمحاضر المساحات المتضررة.



- ما نشر أيضًا بتاريخ 16/9/2019 بعنوان "من أهالي مناطق الغشام وطلبه عويضة والسلام بمدينة الزقازيق لوزير البترول.. وصلة الغاز بـ 5 آلاف جنيه"، لتضرر أهالي تلك المناطق من المغالاة في رسوم التعاقد لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وقد تبين أن توصيل الغاز الطبيعي يتم وفق لوائح وأسعار محددة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" طبقا لنظامين، إما بنظام المشروع التي يتم التقسيط فيها على 6 سنوات، أو بنظام خدمة العملاء للمناطق التي بها غاز طبيعي منذ سنوات ويتم التركيب بناءً على مقايسة لكل وحدة، وهى ما تنطبق على المناطق الواردة بالخبر، حيث إن خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة كانت منذ عام 2015 وبناءً على ذلك تم تطبيق نظام خدمة العملاء على المواطنين المتعاقدين المتخلفين عن تركيب الغاز في تلك المناطق والبلغ عددهم 429 مواطنا، لذا يتضح صحة الإجراءات التي تم توصيل الغاز بناءً عليها في تلك المناطق.