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أخبار العالم

814 إسرائيليا يقتحمون الأقصى ويطردون المصلين في عيد العرش اليهودي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:09 م
814 إسرائيلي يقتحمون
814 إسرائيلي يقتحمون الأقصي
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سمر صالح
اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، في رابع أيام عيد العرش، تزامنا مع تشديدات على دخول المصلين الى الأقصى.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 814 مستوطنا اقتحموا الاقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، على شكل مجموعات متتالية.

وكانت مجموعات المستوطنين بأعداد كبيرة وتعمدت الشرطة ادخال المجموعات واحدة تلو الأخرى، حتى ان ثلاث مجموعات كبيرة تواجدت في الأقصى ( جهة ساحة المصلى القبلي وثانية عند باب الرحمة وثالثة عند باب القطانين)، وذلك ليتمكن اكبر عدد من اقتحام الاقصى خلال فترة الاقتحامات المخصصة من الساعة 7:30صباحا_11:00 قبل ظهرا.

وعلى ابواب المسجد الأقصى واصلت شرطة الاحتلال احتجاز هويات الوافدين إليه من النساء والرجال والفتية.

وأبعدت سلطات الاحتلال امس امام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة واعتقلت 4 نسوة، وستعقد خلال الدقائق القادمة جلسة لهن.

وكثفت جماعات الهيكل المزعوم من دعواتها لمواصلة اقتحام الاقصى في الأيام المتبقية لعيد العرش، وخلال فترة الاقتحامات بعد ظهر اليوم.
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