ريما تطرح أول بوستر 3d لفيلم مصري

طرح مصمم الجرافيك والمونتير أحمد عامر، مصمم أفيشات فيلم الإثارة الجديد "ريما"، أول بوستر مصمم له بتقنية الثري دي 3D، وذلك عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، وعبر صفحة شركة ميكرز، المنتجة للفيلم.



فيلم ريما بطولة: مايا نصري، ومحمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، وفراس سعيد، ومها نصار، والسعودي عبد الحميد العوام، وضيوف الشرف: علاء مرسي وأحمد فتحي ومحمد جمعة، وجرافيك أحمد عامر، مونتاج رامز عاطف، مستشار إعلامي محمد بدر، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور، ومن إخراج معتز حسام.



وظهرت في البوستر الفنانة القديرة هالة فاخر في لقطة معبرة من الفيلمن وعندما تحرك الماوس على الصورة تتحرك الصورة بأبعادها المختلفة، بالإضافة إلى تحرك اسم الفيلم وأسماء القائمين عليه في تجربة هي الأولى من نوعها في السينما بمصر.