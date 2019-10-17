التعليم تعلن عن الفائزين فى مسابقة فنى مبتكر 2019 لطلاب التعليم الفني

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومجمع الإبداع برج العرب التابع لوزارة الاتصالات، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات WISE الحفل الختامى للإعلان عن الطلاب الفائزين فى مسابقة "فني مبتكر 2019" وذلك في إطار مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "فني مبتكر" لريادة الأعمال والابتكار، ضمن (مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE )، الذي يهدف إلى تطوير مهارات وخبرات طلاب وطالبات التعليم الفني وتزويدهم بمهارات الابتكار وريادة الأعمال؛ لتنفيذ مشروعاتهم المرتبطة بتخصصاتهم المهنية.



حضر الحفل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والسيدة ريبيكا لاتوراس نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجوزيف غانم مدير مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات، ومحمد فوزى نائب مدير المشروع، والدكتور محمد شديد مدير عام جمعية اتصال ومجمع الإبداع التكنولوجى، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، والأستاذ هشام جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، ولفيف من قيادات وخبراء التعليم الفني وريادة الأعمال والقطاع الخاص.



بدأت فعاليات الحفل بافتتاح المعرض حيث تفقد السادة حكام المسابقة وممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معرض المشروعات المتأهلة إلى التصفيات قبل النهائية، كما تم عرض الفيديو الخاص بالمسابقة والذى استعرض المشروعات المختلفة المقدمة من الطلاب المشاركين، والذين عبروا عن سعادتهم بالمسابقة والتى ساهمت بشكل كبير فى تنمية قدراتهم والعمل على حل المشكلات التى تواجهها الدولة على أرض الواقع، بالإضافة إلى القضاء على البطالة، كما تعمل على توفير فرص عمل للشباب.



وفى كلمته، خلال الحفل، أكد الدكتور محمد مجاهد أن مثل هذه المسابقات تعمل على تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفنى، واستغلال طاقات الشباب والتحفيز الإيجابي للطلاب لبدء مشروعات خاصة بهم، والبحث العلمي وخلق روح التنافس والاستفادة من بنك المعرفة المصرى في تنفيذ مشروعاتهم، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية لكى تنجح لابد من تطوير التعليم الفنى تطويرًا جذريًا، وإنشاء أكاديميات على مستوى الجمهورية لتأهيل وتدريب معلمي التعليم الفنى.



وأشاد بالمشروعات المقدمة من الطلاب، مؤكدًا أن المسابقة تعقد للعام الثاني على التوالي، حيث تم هذا العام تغطية كافة المدارس الفنية الموجودة بالمحافظات نطاق المشروع، في إحدى عشرة محافظة، وهي محافظات (الإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وأسوان، ودمياط، والشرقية، والغربية، وبني سويف، والفيوم، والمنوفية)، ولا تقتصر على المدارس المدعومة فقط من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.



وقال الدكتور محمد مجاهد: إن هدف المسابقة هو البحث عن رواد الأعمال وتنمية ملكة الابتكار لديهم، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بتحديث المناهج في مجال التعليم الفني، ونأمل أن يضاف الابتكار إلى الجدارات لتجويد التعليم الفني".



جدير بالذكر أن المسابقة تكونت من 4 مراحل من التصفيات وهي التصفيات الأولى والثانية وقبل النهائية والنهائية، واعتمدت معايير اختيار الأفكار على جودة الفكرة وقابليتها للتنفيذ والمنطقية العلمية، وأن تكون ذات قيمة مضافة للمجتمع مع توضيح وتحديد المستخدم والسوق المستهدف للمنتج، واعتمدت معايير اختيار الأفكار على جودة الفكرة وقابليتها للتنفيذ والمنطقية العلمية، وأن تكون ذات قيمة مضافة للمجتمع والمستخدم والسوق المستهدف للمنتج واضح ومحدد.



وقد تقدم للمسابقة 2144 فكرة مشروع عند الإعلان عن المسابقة حيث تضمنت المشروعات 5296 مشارك، وتم تقييمها وقبول 450 فكرة مشروع في التصفيات الأولى، ثم دخلت هذه المشروعات في عملية تقييم وفحص صارمة متعددة المراحل، بعدما تم تقديم دعم فني وورش عمل من خبراء ومتخصصين، وأعيد تقييم تلك المشروعات وتم اختيار 43 فكرة مشروع للوصول إلى المرحلة قبل النهائية من المسابقة ، حيث تم اختيار 22 مشروع لمسار التعليم الصناعى و11 لمسار التعليم الفندقى والزراعى و10 مشروعات لمسار اللوجيستيات والطاقة المتجددة، وتم اختيار أفضل 5 مشروعات من كل مسار بإجمالي 15 مشروعًا قد تأهلوا لعرض مشروعاتهم في المرحلة النهائية من مسابقة فني مبتكر والتنافس.



وضمت لجنة التحكيم مجموعة من خبراء ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والقطاع الخاص وجمعيات الأعمال وأكاديميات البحوث والعلوم والابتكار، وتم إقامة معرض خاص علي هامش المسابقة بـ أفضل 25 مشروعا/فكرة من الأفكار التى وصلت الى التصفيات قبل النهائية.



و تم إعلان جوائز مسابقة ريادة الأعمال والابتكار، علمًا بأنه يمنح جميع الفائزين وثيقة تمويل واحتضان مخصصة لتأسيس المشروع لكل فائز، على أن يختلف قدرها المالي باختلاف المراكز، ففي مسار الطاقة المتجددة واللوجستيات فاز مشروع "فليكس كونتينر" بالمركز الأول، والذي يستهدف شركات الملاحة المحلية والدولية بشراء حاويات متعددة الأغراض والذي صممه الطالبان (عبد الرحمن محمد وعمر محمود رمضان) بمدرسة المعدات الثقيلة الثانوية الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.



وفي مسار التعليم الفندقى والزراعى فاز مشروع "طبقك بإسمك" بالمركز الأول والذي يهدف لكسر التقليدية في نظام الغذاء اليومي والتي قدمته الطالبة (تقى محمود محمد) بمدرسة الإسكندرية الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمحافظة الإسكندرية.



وفي مسار التعليم الصناعي فاز مشروع "ايزي اوت" بالمركز الأول والذي يهدف إلى إنتاج جهاز يعمل علي تقرير الأسلاك الكهربائية المغطاة بطبقة البلاستيك ويسمح بإعادة تدوير المادة المصنعة للأسلاك الكهربائية والذي قدمه الطالبان (إمام علي، وأحمد حسن) بمدرسة منيا القمح الثانوية الصناعية بمحافظة الشرقية.