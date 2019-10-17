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رياضة

الألومنيوم يطير إلى الأسيوطي استعدادا لأولي جولات الممتاز ب أمام الفيوم ..غدا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:42 م
الالومنيوم
الالومنيوم
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كتب: رباب الهوارى
قرر الجهاز الفني لنادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى ، السفر إلي منتجع الأسيوطي غدا الأربعاء ، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء الفيوم ، في أولي جولات الدوري الممتاز ب ، والتي ستلعب علي ملعب الأسيوطي سبورت يوم الأحد المقبل .

وقال صلاح صالح المشرف علي الفريق فى تصريحات لـ "لصدى البلد" أن الفريق سيغادر الألومنيوم غدا الجمعة متوجها إلي منتجع الأسيوطي للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء الفيوم ، في أولي جولات الدوري الممتاز ب.

وأضاف " صالح" إن الكابتن ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق الفريق قرر الفترة الماضية اقامة مران الفجر وآخر عصرا للاعبي الفريق وعمل تدريبات بدنية وأداء العديد من التدريبات التي تهدف للوصول باللياقة البدنية للاعبين لمستوياتها المثلى، وتخصيص جزء من المران للنواحي الخططية والتكتيكية.
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