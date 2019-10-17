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فن

فى ذكرى رحيله.. فنانة شهيرة كانت السبب فى إشهار منير مراد إسلامه

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:26 م
منير مراد
منير مراد
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم، الخميس، ذكرى رحيل الفنان منير مراد الذى قدم العديد من الأعمال السينمائية الجيدة، فضلا عن موهبته الكبيرة فى عالم الغناء.

وُلد موريس زكي مراد، الشهير باسم "منير مراد" في 13 يناير 1922، والده الملحن زكي مراد، الذي بدأ صيته في الذيوع مع طفولة ابنه، وشقيقته الفنانة ليلى مراد التي كانت أهم نجمة سينمائية في وقتها، وزوج شقيقته الفنان أنور وجدي والذي كان واحدًا من أهم مخرجي المرحلة.

كبر "موريس" والفن شغله الشاغل وهمه الأول، لذا لم يتردد منير مراد في العمل كعامل كلاكيت، كما عمل كمساعد مخرج في 150 فيلمًا، كما غنى ولحن وكتب ومثل وأنتج، لقد هوى الفن، عاش له ومات عليه وكان منير مراد "كومبارس" في فيلم "ليلة العيد" 1949

أحبته الفنانة سهير البابلى لأنه شقيق ليلى مراد، ولأنه اعتنق الإسلام عن اقتناع مثله مثل الفنانة ليلى مراد، وليس كما يُشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجها فقط.

تزوج مراد منير ثلاث مرات، الأولى من فتاة يهودية إيطالية، التي أنجب منها ابنه الوحيد "زكي"، ثم تزوج الفنانة سهير البابلي 9 سنوات كاملة من عام 1958 وحتى 1967، وتعتبر "سهير" الحب الحقيقي في حياته، ولكن نتيجة تعدد الخلافات، وغيرة "منير" الشديدة، انتهت الزيجة بالطلاق، ليظل عدة سنوات بلا زواج، إلى أن تزوج للمرة الثالثة من "ميرفت شريف".
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