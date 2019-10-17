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توك شو

الرئيس السيسى: والله عمرى ما جاملت مخلوق أثناء خدمتي.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:27 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن النجاح طريق ليس سهلا، لافتًا إلى أن المجاملة فى النجاح والدراسة تخرج شبابا فاسدا، وقال: "تحدثت أكثر من مرة فى هذا الموضوع وقلت محدش يجامل حد".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بحفل تخريج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة: "فى ناس بتيجى تقول أنا قريبه ولا حاجة، والله عمرى ما جاملت مخلوق أثناء خدمتي".

فى سياق آخر، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أنه سيتم افتتاح عدة جامعات العام القادم ، موضحا أنه سيتم تدشين نظام تسكين داخلى فى بعض الجامعات، خاصة فى الكليات ذات الطبيعة الهامة مثل الطب والهندسة والذكاء الاصطناعى لتخريج كوادر كثيرة.

وتابع: "سنزيد عدد الجامعات خلال السنوات القادمة على أحدث مستوى تعليمي".
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