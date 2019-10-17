الرئيس السيسى: والله عمرى ما جاملت مخلوق أثناء خدمتي.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن النجاح طريق ليس سهلا، لافتًا إلى أن المجاملة فى النجاح والدراسة تخرج شبابا فاسدا، وقال: "تحدثت أكثر من مرة فى هذا الموضوع وقلت محدش يجامل حد".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بحفل تخريج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة: "فى ناس بتيجى تقول أنا قريبه ولا حاجة، والله عمرى ما جاملت مخلوق أثناء خدمتي".



فى سياق آخر، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أنه سيتم افتتاح عدة جامعات العام القادم ، موضحا أنه سيتم تدشين نظام تسكين داخلى فى بعض الجامعات، خاصة فى الكليات ذات الطبيعة الهامة مثل الطب والهندسة والذكاء الاصطناعى لتخريج كوادر كثيرة.



وتابع: "سنزيد عدد الجامعات خلال السنوات القادمة على أحدث مستوى تعليمي".