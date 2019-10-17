انطلاق حملة الأوقاف المصرية العالمية «هذا هو الإسلام»

أطلقت وزارة الأوقاف اليوم، حملتها العالمية : ” هذا هو الإسلام ” تحت راية الرحمة والتسامح والسلام طوال شهر ربيع الأول بمشاركة عالمية ودولية واسعة وعالية المستوى.



وشارك في إطلاق الحملة وتبنيها الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، والدكتور أحمد عطيّة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والدكتور علي جمال بنجور وزير الشئون الإسلامية الغيني، والشيخ مولود دودتيش مفتي صربيا، والكاتب والمفكر السعودي الدكتور عبدالله فدعق، والدكتور محمد البشاري عميد معهد ابن سينا بفرنسا، والدكتور أبو بكر دوكوري مستشار رئاسة الجمهورية للشئون الإسلامية ورئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو عضو كبار شخصيات منظمة التعاون الإسلامي ببوركينا فاسو، والشيخ علي الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات للشئون الدينية، والشيخ نفيع الله عشيروف المفتي العام للإدارة المركزية لمسلمي القسم الأسيوي بروسيا، والدكتور جمال أبو الهنود مستشار وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين، والشيخ صلاح المستاوي من كبار علماء تونس، ونخبة كبيرة من الشخصيات الدولية من أعضاء الوفود المشاركة .



جدير بالذكر أن الحملة ستنطلق محليا في جميع مساجد مصر بالمدن والقرى والنجوع في الخطب والدروس والندوات والقوافل الدعوية، ولم يقف الأمر عند الداخل إنما تنطلق الحملة عالميا بعشرين لغة بشراكة عالمية واسعة قصد توصيل صوت الإسلام الوسطي الصحيح إلى الإنسانية جميعًا تحت شعار ” رحمة – تسامح – سلام” .