وزير غيني يطالب بأن تكون حملة الأوقاف المصرية شاملة لكل دول العالم

طالب علي جمال باغورا، وزير الشئون الدينية الغيني، أن تكون حملة الأوقاف المصرية “هذا هو الإسلام” شاملة لكل دول العالم لما تحمله من فكر رشيد ، ومنهج وسطي سديد، ورؤية ثاقبة ، وفهم صحيح للإسلام .





جاء ذلك فى كلمته التي ألقاها اليوم، أثناء إطلاق الحملة العالمية للتعريف بصحيح الإسلام بـ(عشرين لغة) تحت عنوان ”هذا هو الإسلام” خلال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





جدير بالذكر أن الحملة ستنطلق محليا في جميع مساجد مصر بالمدن والقرى والنجوع في الخطب والدروس والندوات والقوافل الدعوية، ولم يقف الأمر عند الداخل إنما تنطلق الحملة عالميا بعشرين لغة بشراكة عالمية واسعة قصد توصيل صوت الإسلام الوسطي الصحيح إلى الإنسانية جميعًا تحت شعار ” رحمة – تسامح – سلام” .



