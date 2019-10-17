Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير غيني يطالب بأن تكون حملة الأوقاف المصرية شاملة لكل دول العالم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:10 م
علي جمال باغورا،
علي جمال باغورا، وزير الشئون الدينية الغيني
Advertisements
عبد الرحمن محمد
طالب علي جمال باغورا، وزير الشئون الدينية الغيني، أن تكون حملة الأوقاف المصرية “هذا هو الإسلام” شاملة لكل دول العالم لما تحمله من فكر رشيد ، ومنهج وسطي سديد، ورؤية ثاقبة ، وفهم صحيح للإسلام .

جاء ذلك فى كلمته التي ألقاها اليوم، أثناء إطلاق الحملة العالمية للتعريف بصحيح الإسلام بـ(عشرين لغة) تحت عنوان ”هذا هو الإسلام” خلال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

جدير بالذكر أن الحملة ستنطلق محليا في جميع مساجد مصر بالمدن والقرى والنجوع في الخطب والدروس والندوات والقوافل الدعوية، ولم يقف الأمر عند الداخل إنما تنطلق الحملة عالميا بعشرين لغة بشراكة عالمية واسعة قصد توصيل صوت الإسلام الوسطي الصحيح إلى الإنسانية جميعًا تحت شعار ” رحمة – تسامح – سلام” .

وشارك في إطلاق الحملة وتبنيها كل من: الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، والدكتور أحمد عطيّة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والدكتور علي جمال بنجور وزير الشئون الإسلامية الغيني، والشيخ مولود دودتيش مفتي صربيا، والكاتب والمفكر السعودي الدكتور / عبدالله فدعق، والدكتور محمد البشاري عميد معهد ابن سينا بفرنسا، والدكتور أبو بكر دوكوري مستشار رئاسة الجمهورية للشئون الإسلامية ورئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو عضو كبار شخصيات منظمة التعاون الإسلامي ببوركينا فاسو، والشيخ علي الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات للشئون الدينية، والشيخ نفيع الله عشيروف المفتي العام للإدارة المركزية لمسلمي القسم الأسيوي بروسيا، والدكتور جمال أبو الهنود مستشار وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين، والشيخ صلاح المستاوي من كبار علماء تونس، ونخبة كبيرة من الشخصيات الدولية من أعضاء الوفود المشاركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضيوف مؤتمر الأوقاف الدولي يشاركون في افتتاح 24 مسجدا بالشرقية

وفود مؤتمر الشئون الإسلامية تشيد بوثيقة القاهرة للمواطنة وجهود مصر للتصدى للتطرف

لبحث سبل التعاون .. وزير الأوقاف يستقبل مستشار الرئيس البوركيني للشئون الدينية

انطلاق حملة الأوقاف المصرية العالمية «هذا هو الإسلام»

مفتي صربيا: الإسلام جاءنا عن طريق التجار المصريين الذين مثلوا سماحة الدين

وزير الأوقاف اليمني: توحيد الخطبة في مصر نموذج يجب تعميمه

ترشيحاتنا

عاجل.. ميركل: العملية العسكرية التركية ستؤدي إلى مأساة إنسانية وتغييرات بالمنطقة

لغز اختفاء طالب يومين.. عثروا على جثته في إحدى ترع الدقهلية

ميسي يرفض دعوة رونالدو

تحمل علم توجو.. حريق على سفينة بميناء دمياط

أخبار البرلمان.. النواب يفجر مفاجأة حول زيادة المعاشات ودعم التموين.. وإجراء جديد لرفع الحد الأدنى للأجور

السيسي: المجاملة فساد .. وهنسبق الدنيا لو تابع كل مسئول عمله.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنات رانيا يوسف ومكة محمد صلاح الأبرز.. 30 صورة لـ أبناء المشاهير يثيرون الجدل

لافتات تأييد الرئيس السيسي في احتفالات مولد السيد البدوي

حميد الشاعري يشعل زفاف دينا خاطر وطاهر عبد الوهاب.. صور