طريقة عمل البقلاوة خطوة بخطوة

تتكون البقلاوة من عدة طبقات رقيقة من العجين المعروف بعجين الفيلو، وتحتوي بداخلها على المكسرات المفرومة والعسل ، يرجع منشأ هذه الحلويات إلى البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، بجانب احتوائها على الكربوهيدرات، البروتين، الفيتامينات والمعادن وفقًا لموقع bold sky.



مكونات البقلاوة



- كيلو دقيق المخصص للحلويات

- 2 كأس ماء

- 1\2 كأس زبدة ذائبة

- كأس من النشاء لفرد العجينة

- ملعقة ملح صغيرة



طريقة تحضير البقلاوة :



-في وعاء كبير ضعي الدقيق مع الملح، ومن ثم القليل من مقدار الزبدة الذائبة على الدقيق مع العجن بأطراف الأصابع حتى تتكون عجينة متجانسة بالزبدة.

- أضيفي الماء تدرييجيًا مع العجن المستمر حتى تتكون لديك عجينة متماسكة وغطيها بغطاء نظيف واتركيها بدرجة حرارة المطبخ لترتاح لمدّة نصف ساعة.

- قطعي العجينة لعشرة قطع أو أكثر وذلك حسب الرغبة، وشكليها دوائر واتركيها في كيس بلاستيكي لمدة 10 دقائق وأحضري النشا ورشيه على سطح نظيف وجاف تمامًا.

قومي فرد العجيب بواسطة النشابة مع رش العجينة بشكل مستمر حتى تصبح رقيقة جداُ، ثم حضري باقي قطع العجينة بنفس الطريقة واتركيها.

- شكلها وضعي الحشوة المرغوب فيها لصنع البقلاوة، ثم غطي الحشوة بكمية الرقاقات الأخرى مع دهنها بالزبدة السائحة ولسيت الساخنة.

- أدخلي صينية البقلاوة للفرن المسخّن مسبقًا لمدة 20 دقيقة حتى تنضج، ومن ثم اسكبي الشربات البارد على البقلاوة وأتركيها بدرجة حرارة المطبخ لتتشرب القطر بشكل جيد.