تدريب 148 شخصا من العاملين بالمحليات الاسبوع المقبل

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة للاسبوع الثامن على التوالى تنفيذ خطته التدريبية للعام المالى الحالى بتنظيم 3 دورات تدريبية خلال الاسبوع القادم يستفيد منها 148 متدربًا من جميع المحافظات .



وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن مركز سقارة سينفذ دورات عن برنامج اوتوكاد للمهندسين العاملين والمديرين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات بالمحافظات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب المتابعة وتنمية مهارات المديرين والعاملين بأقسام الاستحقاقات والتأمينات والمعاشات.



وأكد اللواء شعراوى أن الدورات التدريبية المنفذة بمركز سقارة تهدف الى تنفيذ برامج تخصصية تستهدف العاملين بالمحليات كل وفقًا لمجال تخصصه وذلك حتى يتسنى لهم القيام بالأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه ، مع توجيه اهتمام خاص إلى شاغلي وظائف القيادة الوسطى لخلق جيل جديد من القيادات الشابة والمتميزة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة فى العمل المحلي بحلول جديدة تسهم في التطوير المستمر لبيئة العمل .