Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تدريب 148 شخصا من العاملين بالمحليات الاسبوع المقبل

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:08 م
الدورات التدريبية
الدورات التدريبية
Advertisements
ايمان البكش
يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة للاسبوع الثامن على التوالى تنفيذ خطته التدريبية للعام المالى الحالى بتنظيم 3 دورات تدريبية خلال الاسبوع القادم يستفيد منها 148 متدربًا من جميع المحافظات .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن مركز سقارة سينفذ دورات عن برنامج اوتوكاد للمهندسين العاملين والمديرين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات بالمحافظات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب المتابعة وتنمية مهارات المديرين والعاملين بأقسام الاستحقاقات والتأمينات والمعاشات.

وأكد اللواء شعراوى أن الدورات التدريبية المنفذة بمركز سقارة تهدف الى تنفيذ برامج تخصصية تستهدف العاملين بالمحليات كل وفقًا لمجال تخصصه وذلك حتى يتسنى لهم القيام بالأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه ، مع توجيه اهتمام خاص إلى شاغلي وظائف القيادة الوسطى لخلق جيل جديد من القيادات الشابة والمتميزة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة فى العمل المحلي بحلول جديدة تسهم في التطوير المستمر لبيئة العمل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يتألق في دورته الجديدة 2019-2020.. تطبيق أفكار متميزة.. استحداث دورات متخصصة.. زيادة أعداد المتدربين.. وإنشاء موقع للمركز ومجلة إلكترونية

بدء تدريب العاملين بالمحليات على تنمية المهارات في سقارة .. صور

التنمية المحلية تختتم أولى دوراتها للعاملين.. صور

دورات لتنمية المهارات للقيادات النسائية بالمحافظات.. الأسبوع المقبل

التنمية المحلية: 3 دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية

ترشيحاتنا

مصلحة مصر تحسم إقامة لقاء الزمالك والمقاولون بعد غد

دور اتحاد الكرة.. التفاصيل الكاملة لأزمة تأجيل مباراة القمة

أنا نفسي معرفوش.. أول تعليق من ياسمين رئيس حول طلاقها من زوجها

رغم أزمته مع الزمالك.. منتخب مصر يتواصل مع كهربا

أزمة عاطفية وراء انتحار مروة فتاة كفرالزيات.. وزميلاتها: شوفناكي فى الكفن وإن شاء الله عروسة فى الجنة.. ودعوات بإطلاق الصدقات الجارية على روحها.. شاهد

ميسي يرفض دعوة رونالدو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح بوسترات جديدة لفيلم Ford v Ferrari.. صور

بنات رانيا يوسف ومكة محمد صلاح الأبرز.. 30 صورة لـ أبناء المشاهير يثيرون الجدل

لافتات تأييد الرئيس السيسي في احتفالات مولد السيد البدوي