زعيمنا الصغير.. محمد إمام يشعل انستجرام داخل الجيم.. شاهد

نشر الفنان "محمد إمام صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وظهر محمد امام في الصورة داخل الجيم معلقا عليها "مش عارف ليه الرجوع للچيم بيفكرني بأول يوم مدرسة !!





وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان على الصورة وجاءت التعليقات كالتالى :"حبيبنا"_ "ربنا يعطيك العافيه ماشاء الله منور زعيمنا الصغير "_ فنان رائع.

يذكر أن محمد إمام يستعد لطرح فيلم "لص بغداد" دور العرض السينمائي نهاية 2019 .



