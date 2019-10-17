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ثقافة

مصر ضيف الشرف.. قصور الثقافة تشارك فى معرض بلجراد الدولى للكتاب

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:28 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة فى معرض بلجراد الدولى للكتاب خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٧ أكتوبر الجارى، بمجموعة مختارة من العناوين الصادرة والتى تبرز الجوانب الثرية المتنوعة للثقافة المصرية من خلال السلاسل الصادرة عنها ومنها سلسلة الذخائر التى تعنى باصدارات أمهات الكتب مثل "تهافت التهافت" الجزء2، "تهافت الفلاسفة"، "طوق الحمامة".

ومن سلسلة ذاكرة الكتابة إصدارات "مستقبل الثقافة فى مصر"، "الثابت والمتحول"، "فلسفة المصادفة"، "صفحات من التاريخ"، "أقدام على الطريق"، "المرشد الأمين"، "سندباد مصرى".

ومن سلسلة العبور تم اختيار إصدارات "أعمال الجيش المصرى"، "تاريخ مصر القومى"، "ثورة مصر 1919"، "مصر فى أفريقيا الشرقية"، ومن سلسلة حكاية مصر تشارك بإصدارات منها "إحياء علوم الأسكندرية"، "الدولة والفوضى"، "البناء الاجتماعى للدير".

ومن سلسلة كتابات نقدية تشارك بإصدارات منها "مسرح الطفل المعاصر"، "عين الكتابة"، "ملحمة الدم"، كما تشارك بالكتب الأدبية من خلال سلسلة روائع الأدب العربى وهى: "التلصص"، "أدمانثليوس الألماس"، وللكتب العلمية رصيد من المشاركة من خلال سلسلة ثقافة علمية ومنها "ترويض الطاقة"، "تكنولوجيا الألوان"، "البصمة الأيكولوجيا"، أيضأ للكتب الفنية دور هام فى المشاركة، فمن خلال سلسلة سينما وموسيقى تأتى المشاركة بإصدارات "حرفيات الإخراج السينمائى"، "موسيقى مصر والسودان"، "نسمة من الجنوب".

جدير بالذكر أن رئيس مجلس ادارة معرض بلجراد الدولى للكتاب وجه الدعوة إلى مصر للمشاركة كضيف شرف هذا العام فى ضوء علاقات الصداقة بين البلدين، وإقرارا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون الذى أبرزة تنظيم الشهر الثقافى المصرى فى يوليو العام الماض إحتفالأ بالذكرى ال 110 لأقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا .
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