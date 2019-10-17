تعادل سلبي بين اف سي مصر والجونة بالدوري المصري

انتهت أحداث المباراة بين فريقي اف سي مصر والجونة بالتعادل السلبي والتي أقيمت قبل قليل علي ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.



وشهدت المباراة انحسار اللعب في نصف الملعب بسبب خوف الفريقين من اهتزاز الشباك مبكرا وبعض الهجمات القليلة للغاية من جانب الفريقين على مرمى المنافس.



وفي الدقيقة 22 سدد عمر الحبشي لاعب اف سي مصر الكرة على يسار الغرباوي حارس الجونة الذي أنقذها بشكل رائع وحولها إلى ركلة ركنية.



وفي الدقيقة 40 نجح ألان كيامبادي لاعب الجونة في الوصول لمنطقة الجزاء ولكن خروج الحارس وليد توفيق أغلق زوايا المرمى ليعيدها إلى الخلف لتصل إلى السلام محارب يسدد ولكن ضعيفة في يد حارس الجونة.



وفي الشوط الثاني أستمر مسلسل الخوف مع إضاعة عدد كبير من الفرص على مرمى الفريقين.



وبهذه النتيجة يفشل اف سي مصر في تحقيق أول ثلاث نقاط له في الدوري المصري منذ صعوده بهزيمة في مباراة وثلاث تعادل حتى الآن.



ويحتل فريق اف سي مصر المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاث نقاط بينما جاء الجونة في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.