Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعادل سلبي بين اف سي مصر والجونة بالدوري المصري

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:24 م
اف سي مصر - أرشيفية
اف سي مصر - أرشيفية
Advertisements
عبدالله هشام
انتهت أحداث المباراة بين فريقي اف سي مصر والجونة بالتعادل السلبي والتي أقيمت قبل قليل علي ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

وشهدت المباراة انحسار اللعب في نصف الملعب بسبب خوف الفريقين من اهتزاز الشباك مبكرا وبعض الهجمات القليلة للغاية من جانب الفريقين على مرمى المنافس.

وفي الدقيقة 22 سدد عمر الحبشي لاعب اف سي مصر الكرة على يسار الغرباوي حارس الجونة الذي أنقذها بشكل رائع وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 40 نجح ألان كيامبادي لاعب الجونة في الوصول لمنطقة الجزاء ولكن خروج الحارس وليد توفيق أغلق زوايا المرمى ليعيدها إلى الخلف لتصل إلى السلام محارب يسدد ولكن ضعيفة في يد حارس الجونة.

وفي الشوط الثاني أستمر مسلسل الخوف مع إضاعة عدد كبير من الفرص على مرمى الفريقين.

وبهذه النتيجة يفشل اف سي مصر في تحقيق أول ثلاث نقاط له في الدوري المصري منذ صعوده بهزيمة في مباراة وثلاث تعادل حتى الآن.

ويحتل فريق اف سي مصر المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاث نقاط بينما جاء الجونة في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول يتفوق على أرسنال بهدف في الشوط الأول .. فيديو

الدوري الانجليزي .. صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول لقمة البريميرليج ..فيديو

الدوري الانجليزي.. شاهد ملخص واهداف مباراة ليفربول وارسنال اليوم

الدوري الإنجليزي.. أبراهام يفتتح التهديف لـ تشيلسي امام شيفليد يونايتد..فيديو

الدوري الانجليزي.. شيفليد يونايتد يخطف تعادلا مثيرا من تشيلسي فى الوقت القاتل.. فيديو

بث مباشر.. مباراة إف سي مصر والجونة في الدوري المصري

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تشعل انستجرام.. ومتابع: عايز أتجوزك

محمد صلاح يغيب عن مران ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

ميسي يرفض دعوة رونالدو

الأهلي يفوز 23-0 على هذا الفريق بـ القاهرة

بنات رانيا يوسف ومكة محمد صلاح الأبرز.. 30 صورة لـ أبناء المشاهير يثيرون الجدل

نوع السرطان.. اختلاف وحيد بين ممدوح وافى وأحمد زكى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأميرة كيت ميدلتون تتألق في زي باكستاني جديد.. صور

بـ جيب حمراء قصيرة.. منة فضالى في أحدث ظهور

بـ العباية.. شيرى عادل بإطلالة محتشمة