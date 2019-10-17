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رياضة

السعيد وجمعة يخوضان تدريبات تأهيلية في جيم الزمالك

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:18 م
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
خاض عمر السعيد وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي وذلك على هامش مران الفريق اليوم.

وحصل السعيد وجمعة على راحة من التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي بقرار من الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينراسيون فوت السنغالى المقرر لها الرابع والعشرين من أكتوبر الجارى ضمن منافسات لقاء إياب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

ويرفض الزمالك مواجهة المقاولون العرب السبت المقبل بسبب تقديم اتحاد الكرة للمباراة من الجولة الخامسة عقب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى التى كان مقررا لها نفس الموعد لدواع أمنية .

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