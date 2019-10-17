وزيرة الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد الالتهاب السحائي

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه جار تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى"، ضد مرض الالتهاب السحائي، نافية مجددًا رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان شددت علي تكثيف وزيادة الفرق الوقائية والتي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.



وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلي أنه يتم تطعيم الحجاج والمعتمرين والقادمين من دول يتوطن بها المرض لمنع دخول المرض أو أى أمراض أخري إلي البلاد، كما يتم مناظرة جميع القادمين عن طريق الحجر الصحى بجميع الموانئ "البرية والبحرية والجوية"، وعمل كروت متابعة صحية لهم لمتابعتهم فى محل اقامتهم، خاصة للقادمين من الدول الموبوءة، كإجراء احترازي لمنع انتشار أى أمراض معدية داخل البلاد.



وأكد " عيد" أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.



وتهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والتى تهدف إلي إثارة البلبلة لدي المواطنين، كما تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق.



كما تم تخصيص الخط الساخن "105" لاستقبال استفسارات السادة المواطنين والاجابة عليها.