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ديني

أشرف الفيل: هذا جزاء آكلى الربا يوم القيامة.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:48 م
الشيخ أشرف الفيل،
الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي
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محمد شحتة
أكد الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، أن الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، في قوله سبحانه وتعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ".

وأضاف الفيل، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك قومًا اعتقدوا أن عقد البيع كالربا، فقالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا نوع من التلبيس.

وشدد على أن من يأكلون الربا يعترضون على أمر حرمه الله، مشيرًا إلى أن الله بين عاقبة هؤلاء فقال عنهم أنهم يوم البعث سيقوموا مثل المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس.
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