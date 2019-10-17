مروان محسن يشارك في مران الأهلي.. وينتظر قناع المباريات

شارك مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات أبناء الرداء الأحمر باستاد مختار التتش .



ودخل اللاعب تدريبات الأهلي الجماعية بأوامر فايلر بعد استشارة الجهاز الطبي، وذلك حتى وصول القناع الخاص به.



ورفع طبيب الأهلي مقاسات وجه مروان محسن، ومن المقرر وصول القناع في غضون أيام قليلة.



وتعرض مروان محسن منذ 3 أسابيع لإصابة في عظمة الوجه وخضع لجراحة دقيقة قبل قبل أن يخوض تدريبات تاهيلية في الفترة السابقة.

