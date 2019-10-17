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أخبار العالم

صفقة القرن.. المبعوث الجديد للرئيس الأمريكي يزور إسرائيل

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 07:32 م
نتنياهو وكوشنر
نتنياهو وكوشنر
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه، آفي بركوفيتش، الذي حل محل جيسون جرينبلات، والمبعوث الأمريكي للملف الإيراني، بريان هوك، سيزورون إسرائيل قريبا.

وأشارت إلى أن الوفد الأمريكي يصل إسرائيل في توقيت سياسي حساس للغاية، فيما تتواصل الجهود لتشكيل حكومة جديدة. ويصل كوشنر بعد عدة أيام من الموعد المحدد لنتنياهو كي يعيد التكليف بتشكيل الحكومة إلى رئيس الدولة، فيما يكون غريمه جانتس في أشد محاولاته لتشكيل حكومة جديدة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن زيارة كوشنر خصصت للوقوف على المشهد السياسي في إسرائيل واحتمالية تشكيل الحكومة، ولفتوا إلى أن البيت الأبيض قد أعلن أنه لن يتم طرح خطة السلام أو "صفقة القرن" حتى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن اليوم الخميس خلال اقتراحه الذي عرضه على بيني جانتس، أن الاثنين سيعرضان على الحكومة موقفا مشتركا فيما يتعلق بصفقة القرن عندما يتم طرحها، وكذلك فيما يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.
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