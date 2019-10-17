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رياضة

لجنة المسابقات تحدد 22 أكتوبر موعدا لسحب قرعة الدور التمهيدي لكأس مصر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:25 م
كأس مصر
كأس مصر
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يسري غازي
حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، يوم 22 اكتوبر الجاري موعدا لسحب قرعة الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر موسم 2019- 2020.

وأرسلت اللجنة خطابات إلى الأندية اليوم لأخطارها وموعد القرعة والحضور لمقر الجبلاية يوم الثلاثاء المقبل وتحديدا في الواحدة ظهرا لسحب القرعة .

يذكر أن اتحاد الكرة حدد أول نوفمبر المقبل موعدا لمباريات دور الـ64 والـ32 للبطولة، على أن تقام مباريات دور الـ32 بدون لاعبي المنتخب الأولمبي لارتباطهم بمعسكر الإعداد لأمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو .
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