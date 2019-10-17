البحيري: محفظة مشروعات الـ SMEs سجلت 24.5 مليار جنيه في يونيه الماضي

أكد شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل الاسلامي ببنك مصر، ان البنك قام بمضاعفة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الثلاث سنوات الماضية علي التوالي منذ بداية مبادرات البنك المركزي المصري.



وأضاف أن البداية كانت في ديسمبر2017 حيث بلغت المحفظة 2 مليار و700 ألف وفي يونيه 2017 تضاعفت المحفظة لتسجل 4 مليارا و700ألف وفي يونيه 2018 تضاعفت المحفظة لتسجل 11 مليار جنيه وفي يونيه 2019سجلت المحفظة 24 مليارا و500ألف جنيه.