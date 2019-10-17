3 هزائم في الدوري .. إنبي يدرس إقالة علي ماهر

يدرس مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس زكريا السيد إقالة علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق البترولي في الدوري الممتاز.



وقاد علي ماهر إنبي في ٤ مباريات حتى مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري حيث تعادل في لقاء وحيد وتلقى الخسارة في ٣ مباريات.



وخسر إنبي مساء اليوم على ملعبه أمام الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الفريق البترولي عند نقطة وحيدة متذيل جدول ترتيب المسابقة.