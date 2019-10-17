بإطلالة غامضة.. جنا عمرو دياب تخضع لجلسة تصوير جديدة تحت أضواء النيون

نشرت جنا عمرو دياب صورا لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة، وغريبة حيث ظهرت في الصور برفقة اثنين من أصدقائها تحت اضواء اللمبات النيون.وارتدت جنا عمرو دياب قميص اوف شولدرز حرير باللون الأزرق تكشف عن بطنها، وعليها جيب باللون الأزرق، وقد كشف عن انوثتها، ونعومتها.وتركت جنا عمرو دياب شعرها منسدلا على اكتافها،ولبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.واكملت جنا عمرو دياب إطلالتها بارتداء اكسسوات انيقة للغاية، حيث اختارت قرطين ناعمين بشكل دائري على اذنيها مع قلادة رقيقة باللون الذهبي.وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..