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رياضة

وزيرا التعليم العالي والشباب يفتتحان منشآت رياضية بجامعة أسوان قريبا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:17 م
خالد عبد الغفار و
خالد عبد الغفار و أشرف صبحي
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ريهام بكير
تستعد أسوان لاستقبال أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول، الذى سينطلق فاعلياته يوم 20 أكتوبر الجارى ويستمر لمدة 6 أيام، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى لهذا العام

ومن هذا المنطلق يتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي التجهيزات والترتيبات النهائية التي تقوم بها جامعة أسوان، لاستقبال هذا الحدث الكبير، حيث أوصى بحسن استقبال ومعاملة الضيوف، وانتقاء العناصر التي ستقوم بالتعامل بشكل مباشر مع ضيوف مصر، حتى يأخذ الضيوف انطباعا جيدا عن أرض الفراعنة.

ويشارك في أسبوع شباب الجامعات الأفريقية 21 جامعة أفريقية من تنزانيا وتوجو وزامبيا وسيراليون وكوت ديفوار ومالى ومالاوى وليبريا ونيجيريا وأفريقيا الوسطى والسودان والصومال والسنغال والكاميرون والجابون والنيجر وأوغندا وتشاد وبنين وأنجولا وموزمبيق، حيث يضم كل وفد أفريقى عدد يتراوح ما بين 10 إلى 15 طالبا، بالإضافة الى 23 جامعة مصرية، بخلاف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ويقام حفل الافتتاح الذي سيشارك فيه 1200 طالب وطالبة بعروض فنية ورياضية على ستاد أسوان، على ان يتضمن الافتتاح حفل غنائى لفرقة بلاك تيما وفرقة الفنان السودانى عبدالله البعيو والفنان عبدالهادى شندو.

ويهدف هذا الأسبوع الى تبادل الخبرات ونشر التعايش المشترك وتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالى بأفريقيا، من خلال العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.

وتقام بروفة حفل الافتتاح السبت المقبل، على ان يقوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بافتتاح بعض المنشآت الرياضية داخل جامعة أسوان على هامش هذا الأسبوع الذي يتزامن مع تعامد الشمس على قدس الاقداس بمعبد أبو سمبل.
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