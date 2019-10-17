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منوعات

ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:22 م
صدى البلد
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هدير علاء
تبحث الملكة "إليزابيث الثانية"، ملكة بريطانيا، عن خادم شخصي متدرب جديد من أجل العمل في قصر "باكنجهام"، لكن هناك مشكلة واحدة بشأن هذه الوظيفة، وهي أن الراتب الذي من المقرر أن يتقاضاه من يحصل على الوظيفة أقل من الحد الأدني للأجور في العاصمة البريطانية "لندن".

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه من المقرر أن يحصل الخادم الشخصي على راتب يُقدر بنحو 20.806 جنيه إسترليني سنويًا في مقابل العمل لمدة 7 أيام في الأسبوع، أي أنه سيتقاضى 1733 جنيه إسترليني شهريًا أو 403 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأضافت أنه سيكون من المتوقع أن يعمل الخادم 45 ساعة أسبوعيًا، مما يعني أن أجره في الساعة سيكون 8.96 جنيه إسترليني، في حين أن أجر المعيشة أو الحد الأدنى للأجور بالعاصمة البريطانية يُقدر بـ10.55 جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أنه لا يحتاج المتقدمون إلى هذه الوظيفة إلى التمتع بأي خبرة في مجال الضيافة، حيث جاء في الإعلان الخاص بالوظيفة أن الخبرة السابقة في المجال ستكون ميزة، لكنها ليست ضرورية، والأهم بشكل عام هو القدرة على مواجهة التحديات الجديدة.

ومن أبرز الصفات أو المهارات المطلوب أن يتمتع بها المتقدمون القدرة على العمل ضمن فريق والانتباه الجيد للتفاصيل والقدرة على التواصل مع مختلف الشخصيات.

وبالنسبة إلى المزايا التي توفرها الوظيفة فمن أهمها إمكانية الإقامة في قصر "باكنجهام" وكذلك الوجبات المجانية، بالإضافة إلى عطلة 33 يومًا.
ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب
ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب
ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب
ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب
ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب
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