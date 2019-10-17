Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نقل 27 أسرة من عزبة المدابغ بمصر القديمة لمدينة بدر ..صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:44 م
نقل 27 أسرة من عزبة
نقل 27 أسرة من عزبة المدابغ بمصر القديمة لمدينة بدر ..صور
Advertisements
عبد العزيز جمال
تفقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال الإزالة بمنطقة عزبة المدابغ وإخلاء العقارات من قاطنيها وتسكينهم بمدينة بدر لليوم الثاني على التوالي.

وأكد استئناف أعمال الإزالة بمنطقة عزبة المدابغ بعد إخلاء العقارات من قاطنيها وتسكينهم بمدينة بدر لليوم الثاني على التوالي، واستمرت أعمال الحصر لقاطني الوحدات السكنية بالمنطقة وذلك تمهيدا لإخلاء منطقة المدابغ بالكامل وفق خطة التطوير الموضوعة.

وتابع فؤاد أن عدد العقارات التي تم إخلائها من السكان 7 عقارات وبلغ عدد الأسر التي تم تسكينها من المستحقين 27 أسرة وتولت سيارات المحافظة نقل الأسر ومنقولاتها إلي مدينة بدر.

رافق نائب المحافظ القيادات التنفيذية والشرطية ورئيس حي مصر القديمة.
نقل 27 أسرة من عزبة المدابغ بمصر القديمة لمدينة بدر ..صور
نقل 27 أسرة من عزبة المدابغ بمصر القديمة لمدينة بدر ..صور
نقل 27 أسرة من عزبة المدابغ بمصر القديمة لمدينة بدر ..صور
نقل 27 أسرة من عزبة المدابغ بمصر القديمة لمدينة بدر ..صور
نقل 27 أسرة من عزبة المدابغ بمصر القديمة لمدينة بدر ..صور
نقل 27 أسرة من عزبة المدابغ بمصر القديمة لمدينة بدر ..صور
نقل 27 أسرة من عزبة المدابغ بمصر القديمة لمدينة بدر ..صور
نقل 27 أسرة من عزبة المدابغ بمصر القديمة لمدينة بدر ..صور
Advertisements

موضوعات متعلقة

هدم 61 عقار بمنطقة أبو السعود العشوائية في مصر القديمة .. صور

أبو السعود وعين الحياة .. محافظة القاهرة تسابق الزمن لتطوير عشوائيات مصر القديمة والخليفة .. تسكين 546 أسرة في وحدات مجهزة بـ الأسمرات 3 .. ومخطط شامل لتطوير المنطقة التاريخية وإعادة رونقها الحضارى

مساكن مجهزة وتعويضات.. كيف غيرت محافظة القاهرة حياة 3000 أسرة بالعشوائيات

ترشيحاتنا

انشغلوا بفساتينها.. ماذا أغضب سيدة الأردن الاولى لتفضح خصومها على فيسبوك

محمد فضل الله يكشف عن المخطئ فى أزمة تأجيل مباراة القمة 119

العاهل البحريني يصدر أمرا ملكيا بتعيين مستشار للأمن القومي

لماذا بكت رئيس الطائفة اليهودية أثناء وجودها في سيناء اليوم

هل يترك الأهلي؟.. رينيه فايلر مطلوب لتدريب منتخب أوروبي

لأول مرة .. الزمالك يتضامن مع بيان الأهلى ضد اتحاد الكرة: وأنا مش هلعب غير لما أواجهك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقاييس مثالية.. بيلا حديد تحصل على لقب أجمل امرأة في العالم| صور

فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى

الليلة الكبيرة.. محافظ الغربية يرأس احتفالية مولد السيد البدوي بطنطا..صور