نقل 27 أسرة من عزبة المدابغ بمصر القديمة لمدينة بدر ..صور

تفقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال الإزالة بمنطقة عزبة المدابغ وإخلاء العقارات من قاطنيها وتسكينهم بمدينة بدر لليوم الثاني على التوالي.



وأكد استئناف أعمال الإزالة بمنطقة عزبة المدابغ بعد إخلاء العقارات من قاطنيها وتسكينهم بمدينة بدر لليوم الثاني على التوالي، واستمرت أعمال الحصر لقاطني الوحدات السكنية بالمنطقة وذلك تمهيدا لإخلاء منطقة المدابغ بالكامل وفق خطة التطوير الموضوعة.



وتابع فؤاد أن عدد العقارات التي تم إخلائها من السكان 7 عقارات وبلغ عدد الأسر التي تم تسكينها من المستحقين 27 أسرة وتولت سيارات المحافظة نقل الأسر ومنقولاتها إلي مدينة بدر.



رافق نائب المحافظ القيادات التنفيذية والشرطية ورئيس حي مصر القديمة.