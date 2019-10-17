محامي سارة الطباخ يفجر مفاجأة حول الخلاف مع محمد الشرنوبى

أكد حسام السنهورى محامى المنتجة سارة الطباخ أن قضية الفنان محمد الشرنوبى أمام نقابتى المهن الموسيقية والتمثيلية بموجب شكوى قدمتها موكلته.



وقال السنهورى إن سارة الطباخ بموجب العقد المبرم بينها وبين الشرنوبى هى الناشر والوكيل الحصرى لإدارة أعماله الفنية فى الغناء والتمثيل، وأنها قد منحته قبل فترة حصة 10% من الشركة القائمة بينهما حتى يشعر بالإرتياح، ولكنه تهرب من إلتزاماته، وأكد أنه وقع عقد فيلم جديد مع المنتج أحمد عبد الباسط دون الرجوع إليها وبالمخالفة لبنود العقد.



وأضاف محامى سارة الطباخ: موكلتى أنفقت حوالى 15 مليون جنيه حتى الآن فى تقديم الشرنوبى للساحة كنجم واعد، وتشمل هذه المبالغ حملات دعائية ومصاريف إنتاج لألبومه "زى الفصول الأربعة".



وتابع حسام السنهورى: العقد بين الطرفين كان يشمل انتاج 5 ألبومات غنائية، وهو ما كان ليضعه فى مكانة كبيرة كمطرب بعد تجاربه المحدودة فى الطرب.



وإختتم السنهورى حديثه بأن الحل الودى لا يزال قائما بشرط أن يؤدى محمد الشرنوبى كافة إلتزاماته لصالح شركة سارة الطباخ.



