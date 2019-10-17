Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محامي سارة الطباخ يفجر مفاجأة حول الخلاف مع محمد الشرنوبى

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:42 م
سارة الطباخ ومحمد
سارة الطباخ ومحمد الشرنوبى
Advertisements
محمد نبيـل
أكد حسام السنهورى محامى المنتجة سارة الطباخ أن قضية الفنان محمد الشرنوبى أمام نقابتى المهن الموسيقية والتمثيلية بموجب شكوى قدمتها موكلته.

وقال السنهورى إن سارة الطباخ بموجب العقد المبرم بينها وبين الشرنوبى هى الناشر والوكيل الحصرى لإدارة أعماله الفنية فى الغناء والتمثيل، وأنها قد منحته قبل فترة حصة 10% من الشركة القائمة بينهما حتى يشعر بالإرتياح، ولكنه تهرب من إلتزاماته، وأكد أنه وقع عقد فيلم جديد مع المنتج أحمد عبد الباسط دون الرجوع إليها وبالمخالفة لبنود العقد.

وأضاف محامى سارة الطباخ: موكلتى أنفقت حوالى 15 مليون جنيه حتى الآن فى تقديم الشرنوبى للساحة كنجم واعد، وتشمل هذه المبالغ حملات دعائية ومصاريف إنتاج لألبومه "زى الفصول الأربعة".

وتابع حسام السنهورى: العقد بين الطرفين كان يشمل انتاج 5 ألبومات غنائية، وهو ما كان ليضعه فى مكانة كبيرة كمطرب بعد تجاربه المحدودة فى الطرب.

وإختتم السنهورى حديثه بأن الحل الودى لا يزال قائما بشرط أن يؤدى محمد الشرنوبى كافة إلتزاماته لصالح شركة سارة الطباخ.

محامي سارة الطباخ يفجر مفاجأة حول الخلاف مع محمد الشرنوبى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أزمة محمد الشرنوبى.. تامر عاشور يتعاقد مع سارة الطباخ

سارة الطباخ تستبدل محمد الشرنوبي بـ تامر عاشور.. و600 ألف دولار تنقذ رقبته

اشتعال الأزمة.. سارة الطباخ تحذر محمد الشرنوبى.. تفاصيل مثيرة

مي عمر تتعاقد مع سارة الطباخ لإدارة أعمالها الفنية

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

شراكة بين سارة الطباخ وهاني فرحات لتنظيم حفلات ومهرجانات

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة لـ الأهلي: هات موافقة أمنية على القمة 119 أمام الزمالك

وزيرة الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد الالتهاب السحائي

الافضل في 10 سنوات.. العالمي محمد صلاح يحصد إنجازا جديدا مع ليفربول

بـ إطلالة جذابة.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا

وليمة في قاع البحر .. فيديو يحبس الأنفاس

أول تعليق من باسم مرسي عقب فوز الإنتاج على إنبي بالدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب

بمقاييس مثالية.. بيلا حديد تحصل على لقب أجمل امرأة في العالم| صور

فيلم Joker يحقق إيرادات خيالية فى شباك التذاكر المصرى