زيلينسكي: روسيا قصفت كييف بـ3 صواريخ باليستية بذخائر عنقودية بعد محادثات السلام

أكد الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، أن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف الليلة الماضية، بعد ساعات من لقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج، ضمن أحدث جولة من محادثات السلام بقيادة واشنطن.

وقال زيلينسكي في منشور على تيليجرام إن روسيا أطلقت 21 صاروخا باليستيا نحو العاصمة على ثلاث موجات، بينها 3 صواريخ مزودة بذخائر عنقودية.

وأضاف: "للأسف، كانت هناك ضربات وأضرار عديدة في المدينة: مبان سكنية، وبنية تحتية للطاقة، وبنية تحتية في إحدى محطات السكك الحديدية والمترو، ومراكز تسوق، وشركات. حتى دير كان من بين المنشآت المتضررة"، مؤكدا مقتل شخصين على الأقل وإصابة 34 في كييف والمناطق المحيطة.

وكشف زيلينسكي أن موسكو شنت أكثر من 170 هجوما على منشآت الطاقة منذ 11 أكتوبر الجاري.

فشل اعتراض الصواريخ واعتراض المسيرات

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت مزيجا من الصواريخ الباليستية والمجنحة في هجماتها الليلية، لم يتم اعتراض أي منها، كما أطلقت 210 طائرات مسيرة تم إسقاط أو تحييد 181 منها، مع تسجيل سقوط حطام ووقوع أضرار في 32 موقعا.

وكانت كييف المحور الرئيسي للضربات، فيما قتل شخصان وأصيب 17 آخرون جراء غارة جوية روسية على سوق في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، وفق مسؤولين محليين.

دبلوماسية ويتكوف وانتقاد لوصف بوتين بـ"الإنساني"

وجاءت الهجمات عقب جولة دبلوماسية مكوكية لويتكوف، شملت لقاء زيلينسكي في أوسلو ثم بوتين في سان بطرسبرج.

وقال ويتكوف في منشور على منصة إكس: "كانت هذه المناقشات بناءة، وستستمر بمحادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا على المستوى الفني".

ورد زيلينسكي بأن الضربات الروسية "استعراضية" وتشير إلى "عدم وجود تغييرات حقيقية في موقفها"، منتقدا ضمنا وصف ويتكوف لبوتين بأنه "إنساني" خلال لقائه في سان بطرسبرج.

وأضاف: "عندما تكون الصواريخ الباليستية الروسية هي الرد على المفاوضات، يجب ممارسة ضغط حقيقي على روسيا لتشجيعها على اتخاذ إجراءات مختلفة. تعزيز الدفاع الجوي، والإمداد السريع بالصواريخ، والقدرة على تدمير أنظمة إطلاق الصواريخ الباليستية والعقوبات بسبب الحرب، كل هذا ضروري".

أكبر هجوم أوكراني على موسكو

في المقابل، واصلت أوكرانيا حملتها بعيدة المدى داخل روسيا، حيث أبلغ عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن هجوم كبير على العاصمة بأكثر من 630 مسيرة أوكرانية، في أحد أكبر الهجمات هذا العام، ما أدى إلى تضرر عدة مبان سكنية وإصابة شخصين في العاصمة واثنين في بلدات أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 808 مسيرات أوكرانية على الأقل الليلة الماضية فوق 17 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم المحتلة والبحر الأسود.

وأفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية "روسافياتسيا" بفرض قيود مؤقتة على الرحلات في مطارات موسكو الأربعة: فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي وشيريميتيفو، بالإضافة إلى مطارات بسكوف وتامبوف وسوتشي وغيليندجيك وكالوجا وياروسلافل.