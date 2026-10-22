البنك المركزي الأوغندي يتدخل لدعم العملة المحلية بعد رفع الفائدة

أعلن البنك المركزي الأوغندي تدخله في سوق الصرف ببيع كميات غير معلنة من العملات الأجنبية، في بينما لم يدعم رفع أسعار الفائدة في وقف تراجع العملة المحلية الشلن الأوغندي أمام الدولار الأمريكي.

وذكر "المركزي الأوغندي"، في إخطار وجهه إلى البنوك اليوم الخميس، أنه تدخل في سوق الصرف من جانب البيع، دون الكشف عن حجم العملات الأجنبية التي ضخها أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن تدخله.

وتعرض الشلن الأوغندي لضغوط على مدار أسابيع، متراجعًا إلى مستويات قياسية متتالية أمام الدولار (الدولار يعادل 2288 شلن تقريبا)، ما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 225 نقطة أساس إلى 12% الأسبوع الماضي، عقب اجتماع طارئ للسياسة النقدية، في محاولة لوقف تدهور العملة.

ورغم تعافي الشلن بعض الشيء يوم الإعلان عن رفع الفائدة، فإنه استأنف مساره الهبوطي لاحقًا، ليتداول عند مستويات أضعف من تلك المسجلة وقت اتخاذ القرار، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة الأوغندية رغم تشديد السياسة النقدية.