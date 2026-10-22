قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في الكويت اليوم
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي
بزعم تهديد القوات.. استشهاد مواطن سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص جيش الاحتلال
حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟
الوزراء: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء بشأن "تخفيف الأحمال الكهربائية" غير صحيحة
وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان تعزيز التعاون الثنائي واحتواء التصعيد الإقليمي
خلال اتصال مع نظيرته بالكونغو الديمقراطية.. وزير الخارجية يؤكد على أهمية التعاون في نهر النيل
دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية في البنوك الآن
البنتاجون ولوكهيد توقعان اتفاقا ضخما لإنتاج 850 مقاتلة F-35 خلال 10 سنوات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في بلاغ عن إطلاق نار بمنطقة حومش شمال الضفة الغربية
وزير الصناعة: حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات الصناعية
زيلينسكي: ترامب يستطيع الضغط على بوتين للتفاوض لكنه لم يفعل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك المركزي الأوغندي يتدخل لدعم العملة المحلية بعد رفع الفائدة

البنك المركزي الأوغندي
البنك المركزي الأوغندي
أ ش أ

أعلن البنك المركزي الأوغندي تدخله في سوق الصرف ببيع كميات غير معلنة من العملات الأجنبية، في بينما لم يدعم رفع أسعار الفائدة في وقف تراجع العملة المحلية الشلن الأوغندي أمام الدولار الأمريكي.

وذكر "المركزي الأوغندي"، في إخطار وجهه إلى البنوك اليوم الخميس، أنه تدخل في سوق الصرف من جانب البيع، دون الكشف عن حجم العملات الأجنبية التي ضخها أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن تدخله.

وتعرض الشلن الأوغندي لضغوط على مدار أسابيع، متراجعًا إلى مستويات قياسية متتالية أمام الدولار (الدولار يعادل 2288 شلن تقريبا)، ما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 225 نقطة أساس إلى 12% الأسبوع الماضي، عقب اجتماع طارئ للسياسة النقدية، في محاولة لوقف تدهور العملة.

ورغم تعافي الشلن بعض الشيء يوم الإعلان عن رفع الفائدة، فإنه استأنف مساره الهبوطي لاحقًا، ليتداول عند مستويات أضعف من تلك المسجلة وقت اتخاذ القرار، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة الأوغندية رغم تشديد السياسة النقدية.

البنك المركزي الأوغندي الصرف العملات الأجنبية أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

ترشيحاتنا

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مصر لن تتخلى عن أمن السعودية.. والتحرك العسكري لا يعني استهداف اليمن

النائبة جيهان شاهين

جيهان شاهين: منتدى مصر 2026 يعزز الحوار حول أولويات المواطن

الدكتور أحمد فتحي القديم

عضو بالجبهة الوطنية: الارتقاء بالتعليم يبدأ من تطوير المناهج وتحسين أوضاع المعلمين وتأهيلهم

بالصور

عصير طبيعي في المنزل يُحسن المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية

لهؤلاء الأشخاص فقط .. أطعمة تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

فيديو

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد