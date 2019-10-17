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فن

قريبا .. دانا حمدان من كواليس مسلسل حواديت الشانزليزيه.. صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:24 م
دانا حمدان
دانا حمدان
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محمد بدران
قامت الفنانة دانا حمدان، بمشاركة جمهورها صور من داخل كواليس مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة.

وكتبت دانا حمدان، من خلال حسابها على "الإنستجرام" :"زينات في مسلسل حواديت الشانزليزيه قريبا ان شاء الله"، وظهرت في الصور بجانب عدد من النجوم.

"حواديت الشانزليزيه" من بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

المسلسل من إنتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

قريبا .. دانا حمدان من كواليس مسلسل حواديت الشانزليزيه.. صور
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