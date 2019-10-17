قريبا .. دانا حمدان من كواليس مسلسل حواديت الشانزليزيه.. صور

قامت الفنانة دانا حمدان، بمشاركة جمهورها صور من داخل كواليس مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة.
وكتبت دانا حمدان، من خلال حسابها على "الإنستجرام" :"زينات في مسلسل حواديت الشانزليزيه قريبا ان شاء الله"، وظهرت في الصور بجانب عدد من النجوم.
"حواديت الشانزليزيه" من بطولة كل من إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.
المسلسل من إنتاج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
وكتبت دانا حمدان، من خلال حسابها على "الإنستجرام" :"زينات في مسلسل حواديت الشانزليزيه قريبا ان شاء الله"، وظهرت في الصور بجانب عدد من النجوم.
"حواديت الشانزليزيه" من بطولة كل من إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.
المسلسل من إنتاج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.