وسط دعوات لإضراب عام.. جنبلاط يقترح على الحريري الاستقالة

قالت وسائل الإعلام اللبنانية إن وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، عرض على رئيس الوزراء سعد الحريري تقديم استقالته من منصبه، وذلك بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.



وأضافت أن جنبلاط اتصل بالحريري وعرض عليه أن تقدم الحكومة استقالتها، مشيرا إلى أنه إذا سقطت الحكومة لن تدخل البلاد في حكومة وحدة وطنية.



ودعا نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي لإضراب عام غدا الجمعة في مختلف المدن اللبنانية.



وتشهد العديد من المدن اللبنانية تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.





