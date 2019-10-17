Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسط دعوات لإضراب عام.. جنبلاط يقترح على الحريري الاستقالة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:51 م
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
Advertisements
شريف سيد
قالت وسائل الإعلام اللبنانية إن وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، عرض على رئيس الوزراء سعد الحريري تقديم استقالته من منصبه، وذلك بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وأضافت أن جنبلاط اتصل بالحريري وعرض عليه أن تقدم الحكومة استقالتها، مشيرا إلى أنه إذا سقطت الحكومة لن تدخل البلاد في حكومة وحدة وطنية.

ودعا نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي لإضراب عام غدا الجمعة في مختلف المدن اللبنانية.

وتشهد العديد من المدن اللبنانية تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد دخوله المستشفى

الموت يفجع الفنانة أحلام

طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأمضت الليلة في السجن.. شاهد

أول رد فعل من سموحة عقب بيان الأهلي وأزمة الدوري الممتاز

مفيش احترام للأندية.. حسام حسن يواصل التصعيد فى حرب التصريحات ضد اتحاد الكرة.. فيديو

الليلة الكبيرة.. محافظ الغربية يرأس احتفالية مولد السيد البدوي بطنطا..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. طفلة عمرها 10 أعوام تقدم على الانتحار بمنزل عائلتها

بدون مكياج و بملابس كاجوال .. طليقة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب