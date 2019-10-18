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تعليم

تجهيز 8 معاهد وروضتين للاعتماد بمنطقة أسيوط الأزهرية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:24 ص
تجهيز 8 معاهد وروضتين
تجهيز 8 معاهد وروضتين للاعتماد بمنطقة أسيوط الأزهرية
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محمد شحتة
أنهت منطقة أسيوط الأزهرية، استعدادها للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، لكافة المعاهد، وضرورة توافر الشروط الواجب توافرها قبل زيارة فريق المراجعة الخارجية بالهيئة.

وأعلنت المنطقة، عن المعاهد المتقدمة للاعتماد بالمرحلة الابتدائية: (الهدايا – عرب العوامر – الشامية – الوليدية – منفلوط شرق – الزاوية – أبوخرص – بني عليج) بالإضافة إلى روضتيْ منقباد والبورة.

واستعدت المنطقة للاعتماد، من خلال تجهيز كافة الشواهد والأدلة، بما يضمن قرار الاعتماد، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع أعضاء الدعم الفني بالإدارة؛ لبحث آخر المستجِدّات الخاصة بالمعاهد والروضات المتقدمة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

وتعاهد الجميع على بذل كل الجهود المخلصة من أجل الوصول للغاية الكبرى من الزيارة، وتحقيق الاعتماد لهذه المعاهد.
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