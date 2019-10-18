بالكرانيش ولامع .. شاهد فستان بلقيس فى أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.ظهرت بلقيس فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستان طويل لامع باللون أسود وتميز بصيحة الكرانيش وبحزام رفيع حول منطقة الخصر وقد حمل التصميم توقيع INGIE Paris.وأكملت بلقيس إطلالتها بأقراط ألماسية راقية من YESSAYAN JEWELRY، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من أنامل مصففة الشعر منيرة التونسية، ووضعت بلقيس بنفسها بعض لمسات المكياج الجذابة و المتناسقة مع لون بشرتها.