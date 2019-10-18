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أخبار العالم

أمريكا تحذر رعاياها في لبنان بسبب المظاهرات

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:30 ص
فرار جماعي للمتظاهرين
فرار جماعي للمتظاهرين عقب إطلاق القنابل المسيلة للدموع
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أحمد قاسم
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تحذيرًا عاجلًا لرعاياها في لبنان، مطالبةً إياهم بتجنب أماكن المظاهرات التي تطالب بإسقاط الحكومة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

كانت قوى الأمن الداخلي اللبناني قد قالت: "إن حرية التعبير مقدسة ويكفلها الدستور ولكن هل يبرر ذلك الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة؟ هل حرية التعبير تسمح بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي الذين سقط منهم 40 جريحًا حتى الآن."

وطلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين اللبنانيين "التظاهر برقي وعدم اللجوء الى الفوضى والعنف".

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.

وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.
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