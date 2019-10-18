مصطفى يونس يكشف كيفية دخول الخطيب العمل الإداري في الأهلي رغم رفض صالح سليم

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق أن صالح سليم رئيس مجلس إدارة الأهلي الأسبق لا مثيل له و لم يأت رئيس ناد مثله وأعظم شخصية بالأهلي.



وأضاف يونس في تصريحات لقناة تايم سبورت أن صالح سليم اعطى الكثير للنادي بالاضافة لأنه صاحب فضل كبير عليه وعلى الجميع مشددا أن صالح سليم لم يكلف النادي أي مصاريف خاصة له.



وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادي لم يكن على وفاق مع صالح سليم و لكن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق هو من أقنعه بدخول الخطيب في العمل الإداري في النادي.



وأكمل مصطفي يونس أن حسن حمدي هو أنجح بني آدم إداريا في تاريخ مصر .

