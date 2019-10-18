مارك زوكربيرج يرفض حظر الإعلانات السياسية على Facebook

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زوكربيرج "Mark Zuckerberg"، الحق في حرية التعبير على منصة فيسبوك، محذرًا من زيادة عدد القوانين التى تقيد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب ما ذكرته شبكة "bbc" البريطانية، تأتي تصريحات زوكربيرج في بيان له في واشنطن، بعد أسابيع من الانتقادات التى وجهت لشركة فيسبوك بشأن قرارها بعدم حظر الإعلانات أو المنشورات السياسية التي تحتوي على الأخبار الكاذبة.



وأشار مارك في تصريحاته إلى الرقابة الصينية على موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك" المنافس لفيسبوك، موضحًا أنه يخضع لرقابة الحكومة بسبب الرسائل التي تروج للاحتجاجات السياسية في هونج كونج.



وقال زوكربيرج في تصريحاته من جامعة جورج تاون بواشنطن: "لقد فكرت في منع جميع الإعلانات السياسية على الموقع، ولكن أعتقد أن هذه الخطوة ستحرم السياسيين من حرية التعبير عن آرائهم".



وأضاف الرئيس التنفيذي لفيسبوك: "يعد تحديد الإنترنت في كل بلد تقريبا خارج الصين بمنصات أمريكية ذات قيم قوية لحرية التعبير، لكن ليس هناك ما يضمن أن تسود هذه القيم".



وأوضح أن جميع منصات الإنترنت الرئيسية أمريكية، ويوجد الآن ست من أفضل عشر منصات تتبع دولة الصين.



وذكر زوكربيرج أن موقع فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل إنستجرام وواتساب محظور استخدامها في الصين، لأن قواعد الحكومة تمنع مواطنيها من استخدام شبكات التواصل غير المحلية.